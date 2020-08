Antler Interactive a sorti sa suite de son jeu d’aventure et de puzzle pointer-cliquer, Krystopia: un voyage de puzzle, avec Krystopia: Nova’s Journey. Après avoir regardé dans le premier jeu que j’ai manqué, j’étais curieux de voir ce monde de science-fiction. Bien que le visage de tout cela soit intéressant, disséquer cette expérience est loin d’être le cas dans son genre.

Nova (Katie Gaskin) a perdu ses souvenirs et ne reconnaît pas où elle en est, un monde apparemment mystérieux mais familier appelé Krystopia. Elle doit comprendre pourquoi elle est là et qui est derrière, seulement pour découvrir quelque chose de plus grand qu’elle est impliqué. C’est assez intrigant tout au long, mais le style de narration me perd. Le fait que Gaskin raconte des introductions pour chacun des trois chapitres (et explique les objets de collection, mais nous y reviendrons plus tard) donne un ton qui m’attire, mais dans le gameplay réel, elle ne parle pas sauf pour les occasionnels «aha» ou « hmm »car le reste est rempli de blocs de texte pour parler à sa place.

Bien que je sois déçu que Gaskin n’obtienne pas plus que ce qu’elle a livré, ce qui est une performance assez solide, elle ne peut pas sauver le dialogue et les personnages. Nova et les autres que vous rencontrez sont plats. L’écriture est décalée et amusante, mais la seule voix étant ma voix dans ma tête pendant que je lis, elle perd toute la personnalité que les écrivains cherchaient à remplir ce monde.

Trois fois, des choix de dialogue se présentent. Cette mécanique s’avère tout à fait inutile en dehors des derniers instants. Les deux premiers moments de choix n’ont pas de sens, tandis que la dernière minute de jeu vous permet de décider du résultat de l’histoire, qui à ce moment-là, j’ai perdu tout intérêt en raison du manque de soins pour ces personnes et ces extraterrestres.

Entrer dans le vif du sujet est simple, vous pouvez cliquer sur des objets avec lesquels interagir, faire glisser et tirer sur des objets pour résoudre des énigmes et indiquer où vous voulez que Nova aille. Les puzzles sont pour la plupart intelligents de manière élémentaire, avec des indices cachés placés sournoisement pour trouver la solution. Il est incohérent car certains sont conçus à bas prix pour un défi. D’autres casse-tête du genre mettent bien mieux à l’épreuve l’intelligence.

Très tôt, Nova tombe sur une petite créature orange, qui me rappelle un chien étrange. Le bon garçon extraterrestre aide dans certains domaines, mais est largement sous-utilisé dans la résolution de casse-tête de manière créative. Il peut passer sous des espaces restreints, ce qui se produit deux ou trois fois. Il peut résoudre des énigmes de la même manière, sans défi unique à venir travailler avec mon petit ami.

Aucune option pour la sensibilité n’est assez irritante avec certaines énigmes. Faire glisser un objet au bon endroit semble gênant et trop rapide. Il semble plus adapté aux joueurs mobiles qu’aux joueurs PC comme moi.

Chaque chapitre contient une variété de reliques, les objets de collection qui étoffent Krystopia et les personnages qui vivent sur la planète. Quelques-uns ici et là donnent de bonnes informations avec Nova donnant ses réflexions sur l’objet. D’autres fois, ce sont des choses enfantines comme du papier toilette parce que les extraterrestres utilisent aussi les toilettes. Plutôt que de me donner des réponses à la vie végétale ou aux animaux bizarres, je suppose qu’il est bon de savoir que les êtres humanoïdes ont aussi besoin d’essuyer.

Le plan large constant de la caméra rend certaines zones difficiles à voir. Quelque chose de petit peut se trouver dans la distance nécessaire, mais la caméra ne vous suit pas, elle est juste immobile. Le déplacer n’a aucun but car il n’y a pas de moment où il est nécessaire de trouver une solution. En se rapprochant de certains objets clés, il effectuera un zoom avant, mais ce n’est que pour les choses interactives dans le monde.

Le style artistique est très stylisé, mais à de nombreux endroits, il semble rugueux, éloignant l’œuvre d’art. Les designs de Krystopia sont fascinants, avec une palette de couleurs vives. Certaines zones fonctionnent mieux que d’autres, avec des emplacements, plus tard, commencent à montrer les défauts plus que les premières parties du jeu.

La musique commence belle et simple. Cela donne ce sentiment d’émerveillement sur où en est Nova et ce qui se passera narrativement. Plus tard, la partition évolue vers quelque chose de plus électronique et amusant, mais cela ne correspond pas au ton ou à ce qui se passe avec l’histoire. Bien qu’il soit bien composé, il jette l’ambiance de l’apogée.

Krystopia: Nova’s Journey est une aventure in-and-out, qui est précisément ce dont j’avais besoin car elle offrait peu de substance tout au long. Cela a du cœur, mais la présentation gâche l’expérience. Pour les fans de puzzle et les amateurs comme moi, ce n’est pas quelque chose à recommander même en pleine pandémie.

