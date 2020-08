Joueurs, non seulement nous aimons jouer aux jeux vidéo, évidemment, mais nous aimons également assister à des foires dans le secteur, dans lesquelles nous pouvons non seulement essayer les dernières nouvelles ou les versions à venir, mais aussi assister à diverses conférences, rencontrer des développeurs et Bien sûr, retrouvez nos amis avec qui nous partageons cette passion. Quand on parle de ces types de foires, on pense à l’E3, au Tokyo Game Show, à la Gamescom, et bien sûr, au salon le plus important du jeu vidéo dans notre pays, le Semaine des jeux de Madrid.

Le coronavirus annule la Madrid Games Week 2020

Ce 2020 est une année à oublier, en raison de la pandémie mondiale causée par le coronavirus. Le Covid-19 fait des ravages dans le monde entier, et avec eux, les annulations d’événements dans le monde des jeux vidéo, comme la Gamescom ou l’E3. Aujourd’hui, grâce au compte Twitter officiel de la Madrid Games Week, nous avons appris que la foire de Madrid tombe également hors du calendrier des événements, annulation de son édition 2020.

❗️IMPORTANTE❗️ @IFEMA et @videojuegosAEVI ont décidé de ne pas organiser la prochaine édition de la Madrid Games Week, prévue du 9 au 12 octobre. ℹ️ https://t.co/42CEPSI5rS pic.twitter.com/LPPbw7VGh9 – Madrid Games Week (@MadGamesWeek) 4 août 2020

L’événement qui devait avoir lieu entre le 9 et le 12 octobre est annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Cela a été convenu par l’IFEMA, le lieu où se déroule la foire, et l’AEVI, l’Association espagnole du jeu vidéo, dans le but de garantir une plus grande sécurité pour tous les participants. Ce salon, que NextN n’a jamais manqué, est de plus en plus en plein essor; il suffit de constater que lors de la dernière édition, plus de 139 000 visiteurs étaient présents. Espérons que la pandémie passe le plus tôt possible et que petit à petit nous commençons à retrouver la normalité et que nous pourrons assister à des événements comme la Madrid Games Week.

