La bande-annonce d’Aeon Must Die présentée lors de l’événement State of Play d’hier a été prétendument externalisée – apparemment, les développeurs avaient déjà quitté le projet en raison de la crise.

Aeon Must Die est en développement chez Limestone Games et sera publié par Focus Home Interactive. Cependant, peu de temps avant la diffusion de sa bande-annonce lors de la présentation de l’état des lieux d’hier, un groupe de personnes prétendant être les développeurs d’origine a accusé Limestone d’avoir provoqué une crise et d’avoir commis un vol de propriété intellectuelle. Selon ces gens, ils ont assez calcaire la semaine dernière.

Même les artistes externalisés chargés de travailler sur la bande-annonce après le départ des développeurs d’origine n’ont pas reçu de contrats officiels, selon les informations révélées.

Ces informations sont incluses dans la description d’une vidéo YouTube publiée par Erkki Poots, que vous pouvez consulter par vous-même ci-dessous.

«Cette bande-annonce a été créée avec des abus, des manipulations, des vols», lit-on dans la description de la vidéo. «Découvrez la vérité sur le développement du jeu ici [Dropbox]. »

Ce dossier Dropbox rassemble les comptes personnels de plusieurs des développeurs impliqués, qui ont tous fait des allégations contre Limestone.

«Les personnes qui ont travaillé sur chaque plan de ce projet ne font plus partie de l’entreprise détenant des droits de propriété intellectuelle», poursuit la description. «Certains n’étaient même pas payés pour leur travail.»

«Cette bande-annonce a un conflit IP en attente. La véritable adresse IP du jeu a été volée aux créateurs par un jeu déloyal. La réaction finale de l’éditeur à cette information reste à voir. »

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

L’éditeur d’Aeon Must Die, Focus Home Interactive, a récemment publié une déclaration faisant référence à la situation sur Twitter, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Notre déclaration concernant Limestone Games et Aeon Must Die !. pic.twitter.com/75ldhtp27T – Focus Home Interactive (@FocusHome) 7 août 2020

«Focus Home Interactive a toujours salué et soutenu tous nos studios partenaires et les développeurs qui composent les équipes créatives», indique le communiqué. «Nous sommes fiers de traiter nos propres employés et développeurs tiers de manière équitable et respectueuse et cela ne changera pas.»

«Focus Home Interactive a été informé d’allégations graves soulevées par certains des développeurs de Limestone qui ont travaillé à la création du jeu vidéo Aeon Must Die», poursuit-il. «Ces griefs s’adressent à Limestone, leur employeur direct.»

«En tant qu’éditeur de ce jeu vidéo, Focus examine attentivement ces allégations et tirera les conclusions nécessaires si elles s’avèrent fondées, puis prendra toutes les mesures appropriées.»

« Aucun autre commentaire ne sera partagé tant que nous n’aurons pas une vision plus claire et complète de la question. »

On ne sait pas pour le moment si les allégations sont vraies ou non, mais si tel est le cas, nous espérons que ces développeurs seront en mesure de prouver l’inconduite de Limestone et de réclamer les droits sur leur jeu.