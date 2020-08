La bande-annonce de Black Myth: Wu Kong est tombée plus tôt cette semaine et a stupéfié les téléspectateurs du monde entier – remarquablement, la démo de gameplay présentait des images réelles et jouables.

Développé par le studio Game Science basé à Hangzhou, Black Myth: Wu Kong est un récit contemporain du texte mythologique chinois emblématique Journey to the West. Il s’agit du premier jeu AAA entièrement développé par un studio chinois, et les joueurs ont été massivement impressionnés par ce que l’équipe a démontré jusqu’à présent.

L’analyste de l’industrie des jeux, Daniel Ahmad, a récemment traduit une interview avec Game Science, au cours de laquelle l’équipe a annoncé qu’elle avait été extrêmement surprise par l’ampleur de la traction du jeu. Ils ont également confirmé que oui, la démo représentait un gameplay réel.

Le studio derrière Black Myth: Wu Kong a récemment réalisé une interview avec les médias chinois. Vous pouvez le regarder ci-dessous (en mandarin). Je vais inclure certaines des réponses + d’autres informations provenant de différentes interviews / publications dans un fil ci-dessous. https://t.co/Mmj3Lb7CFS – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 22 août 2020

Ahmad a poursuivi en discutant de plusieurs sections de l’interview qui ont jeté un éclairage intéressant sur la situation du jeu.

«Le studio a publié cette bande-annonce pour montrer au monde sur quoi ils avaient travaillé, recruter de nouveaux employés passionnés par le projet et mieux réseauter dans l’industrie des jeux», a-t-il écrit.

« Le PDG a déclaré plus tard qu’il voulait juste créer une bande-annonce honnête sur la situation du projet pour montrer au monde et recruter des gens, il ne s’attendait pas à être comblé d’éloges en tant que superstar de l’industrie ou similaire. »

Ahmad a également confirmé que Game Science avait déjà travaillé sur un autre jeu basé sur Journey to the West. Il s’appelait Asura et était censé être un MMORPG – cependant, l’équipe «rêvait de créer un RPG d’action-aventure au niveau AAA».

«L’équipe s’est engagée à apprendre de nouvelles technologies pour réaliser ce rêve et a surmonté de nombreuses limites», a écrit Ahmad. «Ils ont dit que ce qui était montré était en effet jouable et n’était pas faux.»

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le directeur du jeu de Wu Kong joue activement à travers les images que nous avons vues dans la récente démo.

Court extrait de gameplay hors écran pour Black Myth: Wu Kong, joué par le PDG de Game Science Studio. C’est en effet jouable. pic.twitter.com/7077F8fSzv – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 22 août 2020

Bien que cette démo ait représenté des images jouables, l’équipe affirme qu’il reste encore un long chemin à parcourir. Ils ont répertorié les animations faciales comme un domaine qui nécessite encore beaucoup de travail et ont mentionné que les interactions entre les personnages et les environnements sont encore assez difficiles.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour Black Myth: Wu Kong, mais d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, cela semble être une expérience de nouvelle génération définitive. Vous pouvez voir ce que nous avons pensé de la bande-annonce sur le lien.