Le monde des jeux vidéo est varié et nous présente toutes sortes de propositions amusantes. Nous avons de belles histoires, nous avons des personnages profonds et même des titres qui veulent nous tester de toutes les manières possibles. Mais ensuite, nous avons des titres totalement axés sur le plaisir, à la recherche de joueurs pour finir avec le sourire aux lèvres et profiter du moment.

Dans ce dernier groupe est présenté Les gars de l’automne, le titre de Mediatonic et Devolver Digital. Ce travail incite les joueurs à vivre une expérience multijoueur des plus inattendue et dans laquelle participez à des parties jusqu’à 60 joueurs. Tour après tour passé, nous devrons atteindre le dernier test où nous obtenons la couronne qui fait de nous un grand gagnant. Ou parfois une file d’attente pour courir après d’autres joueurs pour revendiquer la victoire.

Fall Guys: Knockout ultime | Retour numérique

Ce titre à succès est actuellement disponible sur PC et PlayStation 4, devenant également l’une des grandes surprises des jeux PS Plus. Bien sûr, quel est votre secret? Ses personnages innocents, sa physique folle et ces tests fous sont, dans son ensemble, une œuvre qui parvient à provoquer des joueurs du monde entier à profiter de ce titre compétitif.

Il nous offre d’excellentes options de personnalisation avec des costumes amusants comme un poulet ou même des couleurs vives pour montrer que notre personnage arrive à l’endroit avec intention de gagner. En revanche, leurs tests sont variés et ne suivent pas un schéma exact mais les joueurs devront surmonter chacun des obstacles pour atteindre l’objectif, collaborer avec leur équipe ou même rester sur la carte jusqu’à ce qu’ils atteignent la fin de la partie. Météo.

Guys d’automne | Retour numérique

Un succès qui s’accompagne également de problèmes

Bien sûr, malgré le grand succès de ce titre, il a également rencontré une bosse sur la route. Certains joueurs se sont tournés vers Metacritic pour faire tomber la note de titre à travers le sol en raison de plantages de serveurs. Quelque chose qui n’est peut-être pas une grande surprise étant donné le grand succès du jeu et les innombrables joueurs qui essaient d’entrer de temps en temps.

De plus, de nombreux joueurs ont constaté que déjà les premiers plagiats du titre sont apparus. Un fait qui montre le grand succès du jeu, qui mène actuellement les ventes sur Steam et continue d’être un titre de premier plan dans les téléchargements PlayStation 4. Par conséquent, si vous n’avez pas encore été emporté par la grande action de Fall Guys, ce C’est sans aucun doute votre grand moment.