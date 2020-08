Capture d’écran: Microsoft

Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourront commencer à jouer à un nombre limité de jeux Game Pass diffusés sur leur téléphone dans le cadre d’une nouvelle version bêta de xCloud à partir du 11 août.

« [W]Nous entrons dans une période bêta limitée pour assurer une transition en douceur de l’expérience de jeu en nuage vers l’application Xbox Game Pass sur Android », a déclaré un porte-parole de Microsoft à The Verge dans un communiqué. La version bêta permettra aux utilisateurs abonnés à Game Pass Ultimate d’utiliser l’application Android existante du service pour diffuser « un sous-ensemble des titres disponibles » sur leur téléphone. Les utilisateurs d’iPhone, quant à eux, n’ont pas de chance grâce à l’interdiction actuelle d’Apple sur les applications de streaming de jeux vidéo sur l’App Store.

Cette nouvelle fonctionnalité pour l’application Game Pass sera distincte de l’application Project xCloud Preview existante qui est en version bêta depuis l’année dernière et devrait être interrompue le 11 septembre. Lorsque le streaming Game Pass Ultimate sera lancé pour de vrai quelques jours plus tard, le 15 septembre , il prendra en charge quelque part au nord de 100 jeux, y compris toute la série Halo ainsi que des trucs comme Ark: Survival Evolved et Destiny 2. On ne sait pas encore combien d’entre eux seront disponibles en streaming une fois la bêta de demain commencée. Microsoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Kotaku.

J’essaye de temps en temps xCloud depuis l’année dernière en utilisant l’application Preview et j’ai été impressionné par la qualité de l’expérience. Même lorsque le service ne fonctionnait pas très bien, c’était toujours agréable de pouvoir prendre des matchs à la volée tout en regardant la télévision ou en se rendant au travail pour les grignoter lentement. Maintenant, si seulement je pouvais l’obtenir sur mon Switch.