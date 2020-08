Image: The Pokemon Company / Kotaku

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être évoqué. Je ne joue pas à une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en apprendre davantage sur les créatures qu’il contient. Alors, voici un autre Pokémon! C’est la carnivine!

Détails de la carnivine

Type: herbe

Taille moyenne: 4 ’07 «

Poids moyen: 59,5 lb

Premier ajouté dans la génération IV

En regardant Carnivine, une grande plante avec une grande bouche qui semble posséder un cerveau et des émotions, j’ai instantanément rappelé un film classique de Rick Moranis. Vous connaissez celui dont je parle: les Spaceballs. Non ce n’est pas ça. Hmm … Oh, petite boutique des horreurs! Cependant, alors que nous savons qu’Audrey 2 dans ce film a mangé des humains et pouvait parler, nous ne savons pas si elle avait une bonne odeur de salive. Espérons qu’un nouveau spin-off élargissant la tradition du film répondra à cette question, mais pour l’instant, nous savons que Carnivine a une très bonne odeur de salive et l’utilise pour attirer des proies.

La carnivine ressemble à un Venus Fly Trap muté et partage beaucoup de choses en commun avec cette plante du monde réel. Il a une grande bouche qu’il laisse ouverte, puis se ferme pour attraper des insectes ou de petits animaux. Et comme mentionné, il attire ces futurs repas en utilisant de la salive qui sent incroyablement douce, attirant de nombreuses créatures.

GULPScreenshot: The Pokemon Company

Pour un Pokémon présenté depuis la génération 4, il n’y a pas beaucoup d’informations sur Carnivine et cela me laisse avec des questions. Comme, est-ce que quelqu’un utilise sa salive comme parfum ou déodorant? Cela semble logique, en supposant que vous puissiez le récolter en toute sécurité et efficacement. De plus, aucune des entrées Pokedex du jeu répertoriées sur Bulbapedia n’indique ce qu’elle mange. Ce n’est que dans quelques apparitions dans l’anime qu’il est décrit comme un mangeur de bogues. Ce que je dis, c’est que je ne fais pas confiance à ces informations. Quelque chose d’aussi gros mange les humains. Probablement des enfants. Je ne dirai plus, pour des raisons juridiques, mais suivez les gens de la salive. #FollowTheSaliva

Aussi, juste un petit truc mais il a des yeux vraiment stupides. Il a des yeux qui semblent avoir été ajoutés quelques instants avant d’être envoyé pour être ajouté au jeu parce que quelqu’un l’a regardé sans yeux et a dit « Oh merde … c’est effrayant et pas mignon du tout. »

Fan Art préféré

Voyez, oui, c’est probablement pourquoi ils ont ajouté de grands yeux loufoques à cette chose. C’était un bon appel.

Faits aléatoires

Selon Bulbapedia, il se promène sur ses feuilles. Struciquement, cela semble incertain et d’un point de vue évolutif semble mauvais. Mais c’est aussi une plante géante qui peut se déplacer et cligner des yeux. SO … Mais en fait … est-ce une plante géante? Quelques entrées Pokedex mentionnent qu’il «ressemble à une plante». Regards? Si ce n’est pas une plante, qu’est-ce? Une créature extraterrestre de l’espace extérieur – ohhh … Il faut une journée entière pour manger et digérer sa nourriture. Comme moi à Thanksgiving quand je restais 12 heures à «digérer» et à «laisser ma nourriture s’installer».

