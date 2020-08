iam8bit et Retrotainment Games présentent le dernier ajout à leur collection de cartouches Legacy.

Après le lancement du nouveau jeu Battletoads, tous les nostalgiques qui veulent se souvenir du jeu NES original peut le faire avec la relance de la même chose au format de cartouche pour édition limitée NES. Comme cela s’est produit précédemment avec des jeux comme The Lion King et Aladdin of SNES et Sega Genesis, respectivement, la personne en charge de cette relance est la société Jeux de retrotainment en collaboration avec iam8bit et, bien sûr, sous la licence officielle de Rare et Studios de jeux Xbox.

Le tirage de ce nouvel ajout au Collection de cartouches héritée par iam8bit is 2000 pièces et le prix est le même que celui des autres cartouches rétro de la collection: 99,99 $. Dans une réplique de boîte du jeu original, les joueurs trouveront un manuel d’instructions premium avec de nouveaux textes de Jirard « Le Complétionniste » Khalil. Il est également prévu que dans le package il y aura quelques autres surprises physiques et le cartouche ça peut venir les couleurs Zitz vert ou Marron Pimple au hasard, étant que le le vert translucide est le commun et le le café translucide est le rare.

Si ce qui vous intéresse le plus est Musique de Battletoads, iam8bit a un autre lancement intéressant, car le bande son sur disque vinyle dans une édition connue sous le nom Battletoads: Smash Hits, même qui contient un disque avec la musique du jeu original et un autre avec la musique du jeu nouvellement sorti. Les deux produits peuvent déjà être précommandés sur la page officielle iam8bit.

Nous vous rappelons que le nouveau Battletoads est maintenant disponible dans Xbox One et PCSi vous voulez en savoir plus, nous vous suggérons de visiter son analyse dans 3DJuegos.

En savoir plus: Battletoads et Rare.











