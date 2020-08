En 2015 et 2018 respectivement, la société indépendante canadienne Snowman a sorti Alto’s Adventure et Alto’s Odyssey pour appareils mobiles, tous deux basés respectivement sur le snowboard et le sandboard, et enfin tous deux rejoindront leurs chemins dans The Alto Collection, une compilation adaptée pour la console hybride qui Vous prévoyez de sortir prochainement dans votre eShop. Curieusement, il n’a pas de date exacte sur cette plate-forme, bien que dans le reste, il soit attendu pour le 13 août prochain, il faut donc s’attendre à ce que cela ne prenne pas grand-chose au-delà de cette date, à tel point que jusqu’à présent, il a son prix fixé. et le tout à 8,99 €.

Rejoignez High Mountain Shepherd et ses amis alors qu’ils tentent de sauver leurs flammes échappées et de découvrir l’aventure d’une vie. Dans cette collection, parcourez les magnifiques collines alpines de votre désert natal et survolez les dunes balayées par le vent dans un endroit fantastique loin de chez vous. Chaque course est générée de manière procédurale à la volée, ce qui rend moins facile l’apprentissage des obstacles et un nouvel ensemble de défis qui mélange de manière transparente vos paysages uniques.

Alors que la date de lancement finale est annoncée, nous avons au moins la bande-annonce de présentation brève mais intense, que vous pouvez consulter ci-dessous:

La collection Alto (Nintendo Switch eShop)

