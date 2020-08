Bien que sa première était initialement prévue pour cette année, nous savons maintenant qu’elle arrivera le 15 avril 2021.

Il y a quelques années, Amico a été annoncé, un nouveau console spécialisée dans les jeux vidéo 2D cela ramènerait de grands classiques d’Intellivision. Aujourd’hui, nous avons de nouvelles nouvelles sur cette plate-forme, en tant que compositeur Tommy Tallarico, PDG de l’entreprise, a animé un événement de presse virtuel dans laquelle une nouvelle liste de jeux pour la plateforme.

Comme appris de son annonce, Intellivision aura un collaboration avec MattelOn sait désormais que le fruit de cette alliance sera un jeu de course basé sur la franchise Roues chaudes. L’événement a également présenté une alliance avec Atelier de sésame pour créer divers jeux éducatifs de Rue de Sesame pour un public plus jeune, ainsi qu’une collaboration avec L’Op pour créer des versions interactives de jeux de société primés comme Telestrations et Blank Slate.

Dans le même temps, après que la plateforme a enregistré des chiffres importants dans sa campagne de réservation, Intellivision veut s’assurer que tous ceux intéressés par la console puissent y accéder, pour y parvenir ils ont annoncé un réseau de vente mondial en expansion dans des magasins comme GameStop, Amazon et Walmart.

Voici la liste des nouveaux jeux annoncés lors de l’événement:

Ver de terre Jim 4

Atelier de sésame

Mattel Hot Wheels

Rigid Force Redux amélioré

Télestrations

Ardoise vierge

Escouade de bombes

Or Inca / Diamant

Pique de monstre Intellivision

Le menteur dit

Frappe spatiale

Bien qu’une sortie était initialement prévue pour octobre de cette année, la date de sortie mise à jour de l’Amico d’Intellivision sera la prochaine. 15 avril 2021.

