Il y a quelques années, les fans de Nintendo ont reçu de très bonnes nouvelles, la société japonaise ayant annoncé qu’elle s’associerait à Universal Studios pour construire des parcs à thème pour le monde Nintendo. L’inauguration du premier, qui est en construction au Japon, a dû être retardé en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et aujourd’hui il a été annoncé que la construction du second avait le même sort, puisque sa construction a été suspendue de indéfiniment.

Aujourd’hui était le rapport financier du deuxième trimestre de l’année pour Comcast, la société propriétaire des parcs Universal Studios. Malheureusement, il n’y avait pas de bonne nouvelle, car selon les informations de NBC WESH, il a été révélé qu’Epic Universe, le parc à thème qui accueillera le Super Nintendo World, a été suspendu indéfiniment.

Selon les informations, la construction du nouveau parc a été retardée, mais en raison de la crise économique provoquée par le coronavirus, les résultats ont été sérieusement affectés, puisque, selon Spectrum News, la performance des parcs a chuté de 94% au dernier trimestre. par rapport à la même période l’an dernier, générant seulement 87 $ MDD contre 1,5 MMDD pour la même période en 2019. Ce qui précède a généré du chômage et des changements dans les plans d’Universal Studios.

«Nous ajustons continuellement notre coût initial et notre capital, y compris en suspendant le développement de notre projet en Floride, par exemple, jusqu’à ce que l’avenir soit plus vrai», a déclaré Jeff Shell, PDG de NBCUniversal.

Les parcs de Super Nintendo World ont été touchés par le coronavirus

Au cas où vous ne le sauriez pas, mis à part la zone Super Nintendo World qui est en construction à Universal Studios Japan, Nintendo et Universal ont prévu d’autres parcs à thème dans diverses parties du monde. Jusqu’à présent, nous en connaissons un autre à Orlando et un autre en Californie, aux États-Unis, et un autre à Singapour.

Le parc Super Nintendo World d’Orlando, contrairement à celui du Japon, devrait être axé sur Donkey Kong à en juger par du matériel promotionnel. De même, des rapports ont émergé qui révèlent à quoi ressemblerait le domaine thématique, qui aura apparemment sa propre décoration de la série Donkey Kong Country. Le parc Epic Universe devait initialement ouvrir ses portes au public en 2021 ou 2022.

Comment recevez-vous cette nouvelle? Quand pensez-vous que la zone Super Nintendo World à Orlando, en Floride, est prête? Espérez-vous le visiter un jour? Dites le nous dans les commentaires.

Malgré les restrictions qui ont retardé l’ouverture du Super Nintendo World au Japon, la construction est toujours en cours et plusieurs images expliquent les progrès. Jusqu’à présent, on ne sait pas quand le parc ouvrira, mais Universal Studios devrait révéler la date d’ouverture à l’automne. Si vous souhaitez trouver plus d’actualités liées à Super Nintendo World, nous vous invitons à consulter cette page.

