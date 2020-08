Par Rodolfo León

04/08/2020 17h56

La crise des coronavirus a fortement impacté l’industrie du divertissement, et un réseau en particulier qui a beaucoup souffert a été Le CW. Maison de Le flash, les légendes de demain et Supergirl, Le CW il a dû terminer ses saisons de série à l’avance en raison de COVID-19, mais heureusement, toutes les prochaines saisons de ces émissions sont déjà en cours et ils les promeuvent avec une stratégie très particulière.

Dans les réseaux sociaux, Le CW Il a publié plusieurs affiches montrant nos super-héros préférés utilisant un masque facial, ceci afin d’encourager leur utilisation parmi les gens. Vous pouvez voir par vous-même ci-dessous:

Le CW Il a également confirmé que même si les nouvelles saisons sortiront dans le temps et la forme, elles le feront avec moins d’épisodes, en plus du fait qu’il y aura moins de scènes d’action et de romance, car elles doivent suivre les directives de santé pour résumer le tournage.

