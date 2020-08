Mediatonic utilisera le cadre de la Gamescom pour afficher de nouveaux détails sur le jeu du moment.

Nous savons déjà quand nous connaîtrons les premiers détails sur le Deuxième Saison par Fall Guys, le jeu du moment qui révolutionne les utilisateurs de PS4 et PC. Dans le but que l’intérêt pour le jeu vidéo ne faiblisse pas et reste les plus vues sur Twitch, depuis Médiatonique ils se sont précipités pour inclure du nouveau contenu ou des mises à jour. Un soin pour le produit qui augmentera avec la prochaine annonce.

Dès le début, Fall Guys: Ultimate Knockout a été défini comme un fête royale divisé par saisons. En fait, dans le menu du jeu, il y a un marqueur avec les jours restants pour le saison 2. Mais avant que l’annonce n’arrive avec ses nouvelles sous la forme, sûrement, de nouveaux défis et tests à surmonter en rivalisant avec le reste des joueurs pour être le dernier jelly bean debout.

Geoff Keighley, présentateur d’événements Fête du jeu d’été et chef du gala Les Game Awards, a annoncé que nous connaîtrons très bientôt les premiers détails de la deuxième saison de Fall Guys; plus précisément le 27 août à 20 h (heure de la péninsule).

L’événement sera pris comme cadre Open Night Live qui est célébré dans le Gamescom, le salon du jeu vidéo le plus important d’Europe, qui, à cette occasion, s’engage dans un événement numérique en raison de la crise sanitaire que traverse le monde. Keighley lui-même a déclaré qu ‘ »il ne décevra personne », nous attendons donc avec impatience ce que le jeu dont on a le plus parlé ces dernières semaines offrira. Vous pouvez consulter notre revue Fall Guys pour en savoir plus sur le jeu.

En savoir plus sur: Fall Guys, Mediatonic et Gamescom.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["devolver-digital"]).setTargeting("genre", ["otros","party"]).setTargeting("game", ["fall-guys-ultimate-knockout"]).setTargeting("url_sha1", "1b858e3cc17de4a95c7e7b368a08b39d4eed4415");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');