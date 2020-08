Les patrons du géant américain de l’édition Electronic Arts ont été dans une mentalité de leadership «en temps de guerre» grâce à la pandémie de coronavirus COVID-19.

C’est selon la responsable des studios Laura Miele (photo), qui a déclaré à GamesBeat que l’équipe de direction avait été beaucoup plus impliquée avec son personnel qu’elle ne le serait normalement. Comme de nombreuses entreprises à travers le monde, EA est passée au travail à domicile au début de 2020, alors que les gouvernements du monde entier émettaient des ordonnances de maintien à domicile pour aider à contenir la propagation du coronavirus.

«Nous avons dû retrousser les manches et travailler avec nos équipes. En tant qu’entreprise, le fait que nous ayons donné la priorité à nos employés, nous a immédiatement donné la priorité à leur sécurité et à leur bien-être», a déclaré Miele.

« Ils, à leur tour, étaient là pour les joueurs. Ils se sont engagés à fournir aux joueurs le meilleur contenu. C’est quelque chose dont je suis fier, avec toutes les équipes. L’idée que nous regardons les jeux, regardons l’avenir. d’une manière différente, sur ce que les acteurs et le marché veulent et ont besoin, et comment nous allons y parvenir. Cela évoluera et changera. J’ai bon espoir que ce sera mieux qu’avant, que notre avenir va être mieux que notre passé. Nous avons appris énormément de choses. Quand vous vous souciez de vos équipes et que vous vous souciez de vos joueurs, de bonnes choses en découlent. J’espère que c’est l’histoire qui sera écrite sur nous à l’avenir. «

Les actionnaires ont récemment voté contre les propositions de rémunération pour l’équipe de direction d’EA à la suite d’une lettre de protestation de CtW Investment Group.











