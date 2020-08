Après une semaine de chasseurs d’œufs de Pâques décodant des cyphres et dévoilant les secrets du jeu de réalité alternative de Treyarch, une bande-annonce a été publiée pour Call of Duty: Black Ops Cold War.

Il a été révélé que Call of Duty: Black Ops Cold War sera révélé le 26 août. Il fait suite à la sortie d’une bande-annonce intitulée «Know Your History».

La description de la bande-annonce indique «Connaissez votre histoire ou soyez condamné à la répéter. Verdansk. 26 août. » Cela confirme que la révélation de Call of Duty 2020 aura lieu à Verdansk. Et qu’il sera en quelque sorte lié à Warzone. C’est quelque chose que les fans espèrent depuis la sortie de Warzone, car cela signifie que nous pourrions assister à un événement en direct de style Fortnite. Bien que la bande-annonce ne révèle pas grand-chose sur Call of Duty: Black Ops Cold War, elle confirme le nom pour la première fois.

La bande-annonce a été trouvée après six jours de chasse à plusieurs endroits différents de la carte Warzone et de décodage de cyphers à l’aide d’indices trouvés dans des clips vidéo et à l’intérieur de ces endroits. Le chasseur d’oeufs de Pâques @GeekyPastimes a été la première personne à trouver la bande-annonce, cependant, cela a été un effort communautaire massif pour trouver cette information.

Jusqu’au 26 août, tout ce que nous pouvons faire, c’est spéculer sur ce qui pourrait arriver. Cependant, il semble que la révélation sera incluse dans Warzone d’une manière ou d’une autre, alors assurez-vous que vous êtes prêt à vous rendre à Verdansk le 26.

