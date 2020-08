Le juge de Washington a recruté les anciens Gladiators de Los Angeles et le joueur de Dallas Fuel flex DPS Gui-un « Decay » Jang.

Un jour après que l’Overwatch League a annoncé les règles de construction de la composition de la saison 2021, le Washington Justice est la première équipe à recruter un nouveau joueur pour la saison à venir. Gui-un « Decay » Jang, ancien joueur des Gladiators de Los Angeles et du Dallas Fuel, rejoint l’équipe et complète la formation sud-coréenne.

Nous sommes ravis d’accueillir @DecayOW to the Justice en tant que septième joueur éligible au voyage! @DecayOW 선수 를 저스티스 의 7 번째 멤버 로 환영 합니다! (* en attente d’approbation de la Ligue) #JusticeIsServed #JusticeFighting pic.twitter.com/S3MjFNHotb – Washington Justice (@washjustice) 12 août 2020

Le Washington Justice a décidé de changer sa composition à la mi-saison, libérant tous les joueurs internationaux pour rassembler une équipe de Sud-Coréens. Jang est le septième membre de cette liste. Il rejoint son ancien coéquipier des Gladiators de Los Angeles, Chang-hoon « rOar » Gye, désormais tank principal du Washington Justice.

Jang était joueur autonome depuis début août lorsque son ancienne équipe, Dallas Fuel, a libéré le joueur pour son manque de motivation. Selon Mike « Hastr0 » Rufail, Chief Gaming Officer de Team Envy, Jang a refusé de travailler avec le staff et de s’entraîner au cours des derniers mois. Le contrat de Jang devait prendre fin dans quelques mois et a décidé de ne plus participer aux entraînements par équipe de Dallas Fuel.

Avec la signature de joueurs vedettes d’autres équipes de l’Overwatch League, le Washington Justice est en train de constituer une solide liste. Chaque membre de l’équipe a une expérience antérieure de jeu au plus haut niveau, et la communication sera plus facile maintenant que l’équipe est entièrement coréenne.

