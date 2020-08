Arcade Racing Legends est un hommage à la vitesse d’arcade et vient après avoir battu Kickstarter avec succès.

Non, ce n’est pas une blague. Cet août, à une date précise encore à déterminer, sera publié Arcade Racing Legends, un jeu de course automobile pour Dreamcast. Ce jeu, qui a été un succès sur Kickstarter et a été financé avec le soutien de 323 utilisateurs, a été créé par PixelHeart, une entreprise qui fabrique et distribue des jeux pour consoles rétro.

Le jeu est déjà, avant de partir, un pièce de collection. L’édition de base du jeu, qui peut être pré-achetée pour 39 euros, est limitée à 3000 unités et portera votre document prouvant qu’il est réel. En revanche, l’édition Road Trip, qui coûte 49,90 €, ne peut être achetée que par 1000 personnes. Bien entendu, vous aurez également votre certificat, en plus de l’ajout d’un CD avec la bande son. Au fait, les deux éditions seront accompagnées d’un manuel, ce que nous ne voyons plus aujourd’hui.

Arcade Racing Legends autorisera les piques entre deux joueursIl aura des modes course et contre-la-montre, plus de 15 voitures (dont le véhicule Crazy Taxi), 6 circuits et une bande originale, composée de chansons électro et punk / rock. La vérité est que le jeu a l’air très bien sur la console SEGA et nous sommes sûrs que de nombreux fans seront très conscients du titre.

Le jeu vidéo a été deux ans de développement et il est clairement inspiré des jeux de conduite d’arcade classiques. Bien sûr, cette sortie est une nouvelle très curieuse, qui intervient un an après la célébration des 20 ans depuis la sortie de Dreamcast aux États-Unis.

En savoir plus: Dreamcast, SEGA, Driving Games et Retro Games.

