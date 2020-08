WWE 2K Battlegrounds arrive le mois prochain et la liste complète du jeu a été révélée. IGN a révélé la liste complète du jeu, qui sera lancé le 18 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, avec une version numérique de luxe disponible sur PlayStation 4 Digital, Xbox One Digital, Nintendo Switch Digital et Steam.

Le jeu, qui remplace WWE 2K cette année alors que cette franchise prend un an de congé, est décrit comme suit: «Le monde de la WWE est votre champ de bataille avec une toute nouvelle action d’arcade dans votre visage. Les superstars et légendes de la WWE préférées s’affrontent dans des environnements interactifs extravagants à travers le monde. »

La liste de lancement (et la liste post-lancement) est la suivante:

Liste de lancement:

* Styles AJ

* Akira Tozawa

* Aleister Noir

* Alexa Bliss

* Alicia Fox

* André le géant

* Apollon

* Asuka

* Baron Corbin

* Bayley

* Becky Lynch

* Beth Phoenix

* Grand E

* Gros spectacle

* Bobby Lashley

* Bobby Roode

* Braun Strowman

* Bray Wyatt

* Brie Bella

* Brock Lesnar

* Carmella

* Cesaro

* Charlotte Flair

* Daniel Bryan

* Dolph Ziggler

* Drew McIntyre

* Edge (bonus de pré-commande)

* Elias

* Lune de braise

* Finn Bálor

* Hulk Hogan

* Jake «Le serpent» Roberts

* Jeff Hardy

* John Cena

* Kalisto

* Karl Anderson

* Kevin Owens

* Kofi Kingston

* Lince Dorado

* Liv Morgan

* Luke Gallows

* Mandy Rose

* L’humanité

* Mickie James

* Naomi

* Natalya

* Nia Jax

* Nikki Bella

* Croix Nikki

* Randy Orton

* Rey Mysterio

* Ricochet

* Règne romain

* Ronda Rousey

* Rowan

* R-vérité

* Samoa Joe

* Sasha Banks

* Seth Rollins

* Sgt. Abattage

* Shawn Michaels

* Shinsuke Nakamura

* Stéphanie McMahon

* Pierre froide Steve Austin

* Le Miz

* Le Rocher

* Triple H

* Pompes funèbres

* Xavier Woods

* Yokozuna

Liste post-lancement:

* Akam

* Ali

* Alundra Blayze

* Andrade

* Angelo Dawkins

* Batista

* Big Boss Man

* Billie Kay

* Bo Dallas

* Booker T

* Bret «Hit Man» Hart

* Bulldog britannique

* Buddy Murphy

* Cactus Jack

* Chad Gable

* Christian

* Chyna

* Curtis Axel

* Dana Brooke

* Doink le clown

* Tremblement de terre

* Eddie Guerrero

* Fandango

* Goldberg

* Gran Metalik

* Jey Uso

* Jim Neidhart

* Jimmy Uso

* Kane

* Kevin Nash

* Lana

* Lita

* « Macho Man » Randy Savage

* Marc Henry

* Maryse

* Mojo Rawley

* Montez Ford

* M. McMahon

* M. Parfait

* Otis

* Paige

* Peyton Royce

* Rezar

* Rhea Ripley

* Ric Flair

* Ricky Steamboat

* « Rowdy » Roddy Piper

* Ruby Riott

* Sami Zayn

* Scott Hall

* Shane McMahon

* Sheamus

* Sonya Deville

* Piqûre

* Tamina

* Le croque-mitaine

* Le Brian Kendrick

* Trish Stratus

* Tucker

* Tyler Breeze

* Typhon

* Ultime guerrier

* Vader