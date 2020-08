Super Smash Bros.Ultimate C’est le jeu de combat crossover le plus célèbre de la génération actuelle de consoles, mais il convient de mentionner qu’il appartient à une saga qui a réussi à gagner en popularité par ses propres mérites. Ainsi, comme tout autre jeu actuellement sorti, celui-ci reçoit des ajustements et des améliorations grâce à différents correctifs partagés sur Internet, et le nouvelle mise à jour 8.1.0, qui est déjà disponible et qui doit être téléchargé si nous voulons continuer à jouer en mode multijoueur en ligne, en plus d’apporter quelques améliorations, il ajoute également un « nouveau » scénario.

Fonctionnalités de la mise à jour de Super Smash Bros Ultimate 8.1.0:Étape:Petit champ de bataille est ajouté. Petit champ de bataille peut être sélectionné dans les règles de combat en ligne préférées. Vous pouvez maintenant sélectionner n’importe quelle musique de l’un des autres scénarios de jeu sur différents champs de bataille.Multijoueur en ligne:L’expérience des joueurs a été modifiée. Le matchmaking est déterminé en utilisant les règles préférées. Après avoir observé plusieurs joueurs dans Elite Smash, le seuil a été recalculé pour permettre à plus de joueurs de rejoindre. Ce groupe de sélection. La façon dont les valeurs initiales de Global Smash Power sont calculées a été ajustée. D’autres changements et ajustements seront apportés dans les modes en ligne à l’avenir.Général:Divers bugs ont été corrigés pour améliorer l’expérience du joueur.

Par conséquent, il est plus que clair que l’équipe derrière Super Smash Bros.Ultimate continue également de travailler dur pour améliorer le jeu, en plus du travail qu’elle fait avec les nouveaux combattants qui seront inclus via un deuxième (et dernier) laissez-passer de saison. .

