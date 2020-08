Une mise à jour pour Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone a été publiée et corrige un bogue de corruption de modèle d’arme qui les faisait s’afficher incorrectement à l’écran. Cela s’applique également aux sites trouvés, ce qui rend le jeu un peu plus difficile. Si vous jouez sur Xbox One, préparez-vous également à un énorme téléchargement pour corriger ce problème.

Disponible en téléchargement maintenant, le patch est entre un peu moins de 1 Go et un peu moins de 2 Go si vous êtes sur PS4 ou PC. Cela s’applique à la fois au client gratuit Warzone et au client Modern Warfare. Sur Xbox One, il y avait un «bogue imprévu» dans le système de livraison de correctifs de Microsoft qui signifie que vous devez également télécharger les fichiers précédents, ce qui porte la taille du fichier pour le correctif à plus de 66 Go. La taille totale de votre fichier pour Modern Warfare sera d’environ 183 Go après le patch, tandis que Warzone sera à un peu moins de 100 Go. Infinity Ward a une option pour supprimer le contenu de jeu inutilisé afin de réduire cette taille de fichier.

Les notes de mise à jour complètes sont ci-dessous, et la mise à jour intervient alors que les joueurs tentent de rassembler des indices dans Warzone et un nouveau site Web teaser qui pointe apparemment vers le nouveau jeu Call of Duty 2020. Il semble que ce soit un jeu Black Ops se déroulant pendant la guerre froide, et les images et les vidéos sur le site Web montrent JFK, Fidel Castro et l’Allemagne de l’Est en bonne place.

Call of Duty: Modern Warfare / Warzone Notes de mise à jour du 15 août

Correction de la corruption du modèle d’arme Correction d’une erreur avec l’option « Rejouer » dans Warzone Correction d’un bug où les joueurs pouvaient utiliser un bloqueur de corde à travers une porte fermée dans le centre-ville Correction d’un problème avec le modèle du monde AUG commun apparaissant invisible dans Warzone Suppression de certaines cartes des listes de lecture: Siège social: Suppression du pic d’Arklov et de l’expédition Kill confirmé : Suppression de l’incursion AniyahCyber ​​Attack: suppression de l’incursion Aniyah Hardpoint: suppression de l’incursion Piccadilly et Aniyah Search and Destroy: suppression de la rouille

