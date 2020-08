Faites-vous du pop-corn et obtenez un bon livre si vous prévoyez de mettre à jour Call of Duty: Modern Warfare ou Warzone sur Xbox One. Malgré le récent correctif ne corrigeant que quelques problèmes, il occupe plus de 60 Go d’espace sur la console de Microsoft.

Comme nous l’avons mentionné dans notre histoire précédente sur les dernières notes de mise à jour de Call of Duty, un problème de texture d’arme a finalement été corrigé dans une mise à jour ce week-end. Cette mise à jour représentait au maximum 2 Go sur le PC et un peu plus de 1 Go sur PS4. En raison d’un problème avec le processus de livraison des correctifs sur Xbox One, cette plate-forme doit toutefois télécharger à nouveau les fichiers. Il a mis la taille du fichier Xbox One à 66 Go, bien qu’il ait également remplacé certains fichiers pour empêcher la taille totale de gonfler plus.

Avec Call of Duty: Modern Warfare sur Xbox One pesant désormais près de 200 Go, cela soulève des inquiétudes quant à l’espace de stockage des systèmes de nouvelle génération. La Xbox Series X comprendra un SSD de 1 To, tandis que la PS5 aura environ 825 Go. Cela ne prendra que quelques jeux de cette taille pour se remplir, et avec une fidélité visuelle et une résolution accrues, cela ne fera probablement qu’augmenter.

Les joueurs de Call of Duty: Warzone découvrent actuellement des secrets d’un site de teaser qui pointent vers des bunkers et des indices cachés dans le jeu Battle Royale. Nous en apprendrons probablement plus sur le nouveau jeu Call of Duty 2020 bientôt, mais il semble qu’il s’agisse d’un jeu Cold War se déroulant dans l’univers Black Ops, un peu comme le jeu original.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur « entrer », vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Call Of Duty: Warzone – Top 5 Glitches

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.