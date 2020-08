Fall Guys: Ultimate Knockdown a eu un énorme lancement, avec deux millions de ventes de Steam, et le développeur Mediatonic maintient son élan avec une nouvelle mise à jour majeure à venir très bientôt. La mise à jour, qui devrait arriver à un moment donné le 12 août, ajoutera un nouveau niveau appelé Jump Showdown, qui faisait partie de la version bêta de Fall Guys.

Le niveau est montré dans la vidéo Twitter ci-dessous. Cela oblige les Fall Guys à sauter par-dessus et à rester sous les barres rotatives lorsque le sol s’effondre en dessous. C’est le premier de plusieurs nouveaux niveaux à venir, promet le tweet.

🚨 Nous sommes sur le point de faire passer un nouveau niveau en rotation !!! 🚨 Jump Showdown – Un favori des fans de la version bêta! 👑 Nous l’ajouterons dans notre première mise à jour DEMAIN! Notes de patch dans le fil 😗👌 D’autres nouveaux niveaux seront bientôt disponibles – ainsi que de nouvelles fonctionnalités et costumes 👀 pic.twitter.com/zQ4hOI70MP – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 11 août 2020

De nouveaux costumes et fonctionnalités viendront également. Il sera intéressant de voir s’il y a plus de costumes croisés de jeux vidéo, comme les costumes Half-Life et Hotline Miami qui sont apparus depuis le lancement.

Dans les réponses Twitter, le compte officiel Fall Guys a tweeté un certain nombre de notes de mise à jour pour les changements qui viendront dans cette même mise à jour. Voici la liste complète.

Réduction de la pondération pour Royal Fumble pour ajouter plus de variation de tour final Correction d’un crash au lancement avec certains calendriers régionaux définis dans le système d’exploitation Amélioration de la messagerie pour le matchmaking et les erreurs de serveur Correction de la physique se comportant de manière erratique à un taux de rafraîchissement élevé à des niveaux comme Tip Toe La couronne fixe dans Fall Mountain ne pouvant pas être saisie dans de rares cas Correction de certaines collisions dans Block Party permettant aux joueurs de contourner les blocs Correction des parties échouant parfois en raison d’un trop grand nombre de demandes Correction de certains caractères spéciaux causant des problèmes d’affichage dans les noms de joueurs Correction du succès Big Tease ne se déverrouillant pas dans des régions spécifiques PC uniquement – Correction de certains modèles de contrôleur de jeu non détectés sur PC

Fall Guys a été un peu un phénomène, et nous espérons que cela pourrait éventuellement arriver à d’autres systèmes – bien que rien ne soit encore confirmé.

