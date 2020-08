L’équipe de Beyond Skyrim a récemment dévoilé une toute nouvelle bande-annonce présentant notre tout premier regard sur Black Marsh.

Pour ceux qui ne connaissent pas Beyond Skyrim, il s’agit d’un projet collaboratif développé par diverses équipes de modding qui tentent de créer des extensions de continent pour le RPG emblématique de Bethesda. Bien que l’équipe ait travaillé sur Bruma, Morrowind, Elsweyr et plus encore, la plus récente révélation se concentre sur Black Marsh, domicile des Argoniens.

Comme vous pouvez le voir, Black Marsh est noir et marécageux. C’est aussi la partie la plus ancienne de Nirn, pour tous ceux qui s’intéressent aux traditions. Les Argoniens se battent depuis des lustres, et les Kothringi faisaient de même pendant des siècles avant eux (jusqu’à ce que Clavicus Vile, le prince daedrique des bonnes affaires, les transforme tous en squelettes en échange de l’immortalité – très rusé).

Quoi qu’il en soit, Beyond Skyrim offre aux joueurs la possibilité d’explorer les provinces culturellement riches, mais malheureusement intangibles, en dehors de Skyrim. Black Marsh se trouve dans le sud-ouest de Tamriel, juste en dessous de Morrowind, et présente un vaste éventail de ruines Ayleid et de structures Kothringi que nous ne voyons pas vraiment dans d’autres jeux. Il y a aussi une armure en os argonien qui est plus belle que littéralement chaque ensemble du jeu de base, ce qui est bien.

Il y a aussi beaucoup de nouvelle flore et faune à explorer – il y a même un prédateur appelé le drake de mer, qui ressemble un peu à un hybride loup / requin, ainsi qu’un dragon de komodo avec des capacités de foudre magiques. Black Marsh est assez sauvage.

L’équipe de Beyond Skyrim est actuellement à environ un an de développement de son extension Black Marsh, mais est toujours à la recherche de nouveaux écrivains, artistes et plus encore – vous pouvez postuler en tant que bénévole ici.

Dans le même ordre d’idées, la nouvelle bande-annonce de Skywind a récemment présenté une quête complète dans le remake très attendu et fait par les fans de Morrowind. Vous pouvez consulter 15 minutes de jeu Skywind sur le lien.

