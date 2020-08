La dernière mise à jour de Final Fantasy XIV contient une tonne de nouveau contenu que j’essaie encore de traiter moi-même, même après avoir vanté les vertus des événements principaux de FFXIV 5.3. Mais la mise à jour ne concerne pas uniquement MSQ car il existe d’importantes quêtes optionnelles, dont l’une est un autre chapitre de la série de quêtes Sorrow of Werlyt. Et la dernière mission vous fait piloter un Gundam … Je veux dire, G-Warrior.

Auparavant, dans Sorrow of Werlyt, vous deviez combattre Ruby Weapon dans un combat de boss d’essai à 8 joueurs, qui a été introduit dans le patch 5.1. Ici, en 5.3, vous affrontez Sapphire Weapon en solo, mais en tant que pilote d’un robot volant G-Warrior conçu par Cid et son équipage chez Garlond Ironworks. Une cinématique à couper le souffle, avec des options de dialogue effrontées, joue avant la bataille comme si elle venait tout droit d’un anime méca.

Un regard attentif sur le design du G-Warrior.

Le G-Warrior a son propre ensemble de mouvements, comme un puissant coup d’épée, un faisceau à distance, une augmentation de vitesse, une barrière protectrice et un sort de restauration. Vous devez gérer votre jauge de PE en combat – de la même manière que gérer les MP en tant que lanceur de sorts – et apprendre quand exécuter certaines actions pour ne pas être vulnérable, comme ce fut le défi dans les différentes phases du combat avec l’arme saphir.

Il est probable que les missions de combat de G-Warrior ne soient pas non plus une chose unique dans FFXIV; c’est un système assez complexe qui devrait probablement être réutilisé, mais il y a une indication assez claire qu’il y a plus en magasin. Après le combat avec l’arme saphir, vous arrivez dans une petite ville appelée Terncliff et si vous parlez au technicien des forges à la porte du hangar, vous pouvez entrer pour inspecter votre G-Warrior. Là, vous pouvez demander à l’ingénieur d’examiner différentes pièces pour obtenir des détails à leur sujet, et le dialogue suggère des mises à niveau possibles à l’avenir. Si je devais faire une estimation folle de ce que cela signifie, peut-être qu’une certaine personnalisation est en magasin pour l’avenir. Mais au moins, il est fort probable que nous aurons plus de batailles à livrer en utilisant notre nouveau robot brillant.

L’écran d’inspection de G-Warrior où vous pouvez également grimper sur ses épaules pour de jolies captures d’écran.

Même l’histoire derrière la série de quêtes Sorrow of Werlyt tire une certaine influence de Gundam (spoilers à venir). Vous découvrez que l’Empire Garlean crée des machines ignobles comme Ruby Weapon et Sapphire Weapon – qui sont également des références à la série de boss durs du même nom de Final Fantasy VII. Et pour faire fonctionner les armes, quelqu’un doit piloter la chose mais finalement se sacrifier car il doit fusionner avec elle et les données neuronales du vieux méchant de FFXIV 1.0 Nael van Darnus. Ces armes sont le produit du travail passé de l’ancien commandant garléen Gaius van Baelsar, un autre vieux méchant.

Il semble que Gaius essaie d’expier sa sombre histoire depuis sa défection après que vous lui ayez donné un coup de pied dans A Realm Reborn. Sous un œil vigilant, il coopère avec vous pour détruire ces armes. Il s’avère que ceux qui pilotent les armes et se sacrifient sont les anciens enfants que Gaius a accueillis comme orphelins qui servent maintenant l’Empire Garlean. Il y a beaucoup de drames politiques et familiaux, et plus encore à se dérouler comme le suggèrent les cinématiques à la fin de la quête.

Mon personnage pilote le G-Warrior.

Si cette configuration narrative ne vous crie pas Gundam, alors au moins le nom et le style de ces mechs agiles que vous pilotez devraient être suffisants pour indiquer clairement que FFXIV rend hommage au manga / anime classique.

Pour en savoir plus sur le MMORPG de Square Enix, assurez-vous de lire tout ce que propose FFXIV patch 5.3, ou ce qui se passe dans le dernier raid croisé Nier Automata. Si vous êtes tous rattrapés par l’histoire principale, ne manquez pas mon article sur la façon dont le scénario de FFXIV 5.3 inspire l’espoir. Mais si vous envisagez d’essayer le jeu, n’oubliez pas que l’essai gratuit de FFXIV comprend beaucoup plus de contenu et que vous pouvez utiliser mon guide du débutant sur FFXIV avant de commencer.

