Animal Crossing est l’une des sagas les plus appréciées des joueurs de jeux vidéo. Il a fallu 7 longues années d’attente pour qu’un nouveau titre principal de la saga sorte, et quelques années de plus pour qu’un titre d’Animal Crossing sorte sur une console de bureau Nintendo. Animal Crossing: New Horizon est en train de balayer, et il vous suffit de regarder les ventes du dernier jeu des villageois, qui, selon les dernières données de vente, a dépassé 22 millions d’exemplaires vendus, et s’est même classé comme le deuxième jeu le plus vendu de l’histoire des jeux vidéo au Japon.

Audrey nous emmène faire le tour de sa merveilleuse île

Si Animal Crossing connaît un tel succès, ce sera pour quelque chose, et sinon, nous devons demander à Audrey, la fan la plus ancienne de la saga Animal Crossing. Audrey est une joueuse d’Animal Crossing de 89 ans, et devient une icône parmi la communauté, pour laquelle même Nintendo lui-même a rendu hommage dans Animal Crossing: New Horizons. Il y a quelque temps, il est devenu connu parce que ce joueur avait dans Animal Crossing: New Leaf rien de plus et rien de moins que 4 000 heures de jeu. Compte tenu de ce fait, la communauté est devenue si friande d’Audrey qu’elle a levé des fonds pour lui offrir une édition spéciale Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons.

Cela fait quelques mois qu’Audrey profite de la dernière aventure Animal Crossing, alors maintenant elle nous donne un visite de votre île. Voulez-vous voir à quel point c’est impressionnant? Eh bien, faites attention à la vidéo suivante:

Voir également

Source 1

Source 2

en relation