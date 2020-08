Pour conclure l’événement TennoCon de cette année, Warframe L’éditeur Digital Extremes a annoncé une toute nouvelle extension en monde ouvert pour le jeu appelé Heart of Deimos.

Dit pour « propulser Warframe dans une toute nouvelle ère », la nouvelle mise à jour introduit une introduction cinématographique pour un nouveau joueur; un système Helminth Chrysalis nouvellement révélé, qui vous permet de transférer des capacités entre Warframes; mechs pilotables; de nouveaux endroits à explorer et plus encore. L’équipe a partagé un peu plus de 30 minutes de jeu pendant l’événement, que vous pouvez revoir ci-dessus.

Voici quelques PR pour tout vous dire sur ce nouveau monde ouvert:

Explorez l’extension Open World, au cœur de Deimos

Heart of Deimos suit les deux mondes ouverts précédents de Digital Extremes, Plains of Eidolon et Fortuna, avec une nouvelle touche de design, connectant un monde ouvert sur sa surface à un ensemble de tuiles généré de manière procédurale sous terre. Sur la surface de la lune, les joueurs se retrouveront plongés dans le paysage gluant, palpitant et terrifiant de la faction infestée, où presque tout semble vivant et connecté. Des wyrms gigantesques, silhouettés contre le ciel rouge sombre, se battent pour le contrôle de la nuit et du jour, tandis que sur le sol, des gousses bulbeuses s’ouvrent avec des PNJ Entrati consommés et transformés par l’esprit de la ruche infestée ou un groupe de créatures infestées belligérantes, prêtes à attaquer.

Underground, une série de tunnels en réseau générés de manière procédurale et d’espaces verticaux amènent les joueurs à explorer davantage les origines secrètes des expériences infestées et tordues d’Entrati. Un vestige des œuvres passées d’Entrati est constitué de «robots de combat» géants et puissants. Ces machines de guerre géantes ont peut-être servi à plusieurs fins dans le passé, mais joueront un rôle clé dans la survie des joueurs contre un ennemi implacable sur leur planète d’origine. Les joueurs se battront contre et en eux!

Pour la première fois pour l’une des mises à jour majeures du jeu, l’extension Heart of Deimos sera lancée simultanément sur toutes les plateformes. Cela signifie que les propriétaires de Switch pourront rester bloqués à partir du 25 août, aux côtés de leurs amis sur PC, PS4 et Xbox.

