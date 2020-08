Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que la pandémie COVID-19 ait généré une incertitude concernant le lancement des nouvelles consoles de Sony et Microsoft, les choses se sont bien déroulées et tout est prêt pour qu’elles arrivent sur le marché d’ici la fin de l’année. Dans le cas de Sony, les doutes ont été dissipés et la production de PlayStation 5 est sur la bonne voie et se tourne vers la saison des fêtes cette année.

Dans le cadre de son rapport financier, où il révélait que la PS4 avait déjà vendu 112 millions d’unités, Sony a évoqué le lancement de la PS5 et bien qu’il ait été bref, il a donné toute la certitude de s’assurer que la console sera en vente pendant la période des fêtes. de cette année. En ce sens, la société japonaise a assuré que la production de sa nouvelle console est sur la bonne voie, a un bon rythme et a comme objectif la saison de vente la plus importante de l’année, on s’attend donc à ce qu’elle soit disponible avant le célèbre Black. Vendredi aux États-Unis.

D’autre part, l’entreprise a souligné que si la pandémie a eu un impact sur ses opérations, la stratégie qu’elle a mise en place autour du travail à distance et l’application des processus nécessaires pour maintenir les fenêtres de lancement ont été couronnées de succès, donc elles n’ont pas Il n’y a aucune raison pour laquelle la PS5 verra ses débuts bloqués à la fin de 2020.

Dans le même ordre d’idées, une nouvelle édition de State of Play se tiendra ce jeudi avec des annonces de jeux connus qui sont sur le point de passer sur PS4, bien que Sony lui-même ait assuré qu’il n’y aura pas de surprises ou de révélations majeures liées à la PS5.

Cependant, aujourd’hui, il a été révélé que la société prévoyait de faire une annonce très importante sur la console dans un proche avenir et que cela pourrait être son prix et sa date de sortie officielle.

Restez informé, à LEVEL UP.

La source