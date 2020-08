Par Stephany Nunneley,

La progression et la collecte de la génération actuelle de NBA 2K21 MyTEAM seront transférées aux systèmes de nouvelle génération.

2K a annoncé que NBA 2K21 La progression de génération actuelle de MyTEAM sera transmise aux consoles de nouvelle génération incluses dans la même famille de systèmes.

Cela signifie que tous les progrès réalisés dans MyTEAM peuvent être transférés de la PS4 à la PS5 et de la Xbox One à la Xbox Series X. Cela inclut également le VC, les cartes extraites et les jetons.

Les saisons, qui sont nouvelles dans la série, apporteront de nouveaux contenus et de nouvelles façons de jouer à MyTEAM toute l’année et sont libres de participer.

Parallèlement aux nouvelles du report de progression, plus d’informations sur le jeu ont été révélées, que vous pouvez trouver ci-dessous.

Personnalisation des badges et évolutions personnalisables. Les cartes de badge reviennent, vous permettant d’ajouter et de mettre à niveau des badges du bronze au Temple de la renommée. Les cartes Évolution se divisent désormais, donnant aux joueurs la possibilité de prendre de nouvelles décisions qui rendent leurs joueurs uniques

Nouveau mode limité MyTEAM / mode illimité MyTEAM remanié. Le nouveau mode MyTEAM Limited sera disponible tous les vendredis et dimanches où chaque joueur a la chance de gagner sa bague de championnat. Une nouvelle bague sera disponible chaque week-end; gagnez chaque bague de chaque saison pour débloquer les meilleures récompenses saisonnières pour Limited. De plus, MyTEAM Unlimited est de retour dans NBA 2K21 mais repensé! Il se composera de 9 ligues que vous devrez jouer avant de pouvoir atteindre le sommet!

Autre nouveauté de MyTEAM: The Exchange. Désormais, vous pouvez échanger les cartes que vous n’utilisez pas contre des cartes qui deviendront des incontournables de votre line-up de départ, tout a de la valeur dans MyTEAM contre NBA2K21.

La collection IDOL Series de MyTEAM mettra en vedette certains des joueurs les plus mémorables de la NBA du passé et du présent. Répartie sur 15 sorties spéciales, la série IDOLS sera LA collection de packs premium à convoiter lors de la course MyTEAM de NBA 2K21. La première carte Pink Diamond extractible arrive en septembre.

NBA 2K21 proposera deux éditions du jeu et le prix de l’édition standard est de 59,99 $ / 59,99 £ pour PS4 et Xbox One, et 69,99 $ / 64,99 £ pour les versions PS5 et Xbox Series X.

Il n’y a pas d’offre de mise à niveau lors du passage à la prochaine génération, sauf si vous achetez l’édition Mamba Forever pour 99,99 $ / 84,99 £. Si vous achetez cette édition sur des plates-formes actuelles ou de nouvelle génération, elle fournit une copie du jeu d’édition standard sur l’autre génération sans frais supplémentaires, dans la même famille de consoles.

NBA 2K21 sortira pour les systèmes de la génération actuelle le 4 septembre.

