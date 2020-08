Shahid Ahmad parle de l’ère PS3 et du défi de transformer l’entreprise après cette console.

Cette année 2020 marque la fermeture de la huitième génération de consoles, et avec le rapprochement de la PS5, vous ne pouvez qu’affirmer que la PlayStation 4 a été un véritable succès pour votre entreprise. À la mi-mai, nous avons appris que plus de 110 millions de PS4 avaient été vendues dans le monde à la fin du dernier exercice, bien que les attentes pour Sony Ils n’étaient pas toujours aussi positifs que ces ventes. Selon elle affirme Shahid Ahmad, le lancement de cette console aurait pu supposer la fin de la playstation n’ayant pas eu ce succès.

L’ancien directeur du contenu stratégique de PlayStation pendant 10 ans a évoqué le passage de la PS3 à la PS4 (via GamingBolt) dans le cadre du nouveau documentaire The PlayStation Revolution qui sortira en septembre: « PS3 signifiait beaucoup de choses pour plusieurs personnes. C’était définitivement une période difficile, car beaucoup de travail devait être fait pour contourner le déficit technique et le déficit monétaire créé par le lancement de ce matériel extraordinaire. Parce que c’était un matériel extraordinaire, mais il était également extrêmement difficile d’en tirer le meilleur parti. Et les gens l’ont fait, et avec le temps, c’est devenu un succès, mais OMG, c’était comme une guerre d’usure«

« La PlayStation issue de la fin de la PS3 était une entité plus bronzée, plus concentrée, plus déterminée, cette organisation plus arrogante depuis le début de l’ère PS3 « , a ajouté Ahmad. » Je pense que même nous avons été surpris par la passion de la réception. [de los jugadores] avec PS4, car cela signifiait aussi une sorte de rédemption. Nous avions traversé les flammes avec la PS3 et maintenant nous risquions tout. Il fallait bien faire les choses [PS4], et si nous ne l’avons pas fait, Ça aurait pu être la fin«

Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est que ce serait un succès incroyable, plus grand que nous l’avions rêvé Shahid AhmadHeureusement pour eux, et comme le montrent les chiffres de vente de la console, PS4 a été un succès complet, qui fait déjà partie des consoles les plus vendues de l’histoire: « Ce à quoi on ne s’attendait pas, c’est que ce serait un succès incroyable, plus grand que ce que nous rêvons. Mais c’était dû au ton avec lequel nous communiquions le tout: «pour vous, joueurs». Tous les objectifs du lancement tournait autour des joueurs«

Avec la PlayStation 5 en route, la société japonaise lance la génération avec des attentes plus élevées que lors de sa sortie de PS3. Selon un rapport de Bloomberg, Sony a augmenté sa production prévue de consoles à 10 millions d’unités au cours du premier exercice, tandis que les analystes maintiennent une vision extrêmement optimiste de son avenir: 120 millions de consoles distribuées en cinq ans. Si vous voulez savoir ce que cet avenir réserve aux joueurs, au moins à court terme, voici toutes les annonces de l’événement PS5.

