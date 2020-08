Les fans de jeux vidéo ont montré à maintes reprises qu’ils n’hésitaient pas à demander de l’aide. Avec succès dans les campagnes de charité de Overwatch, League of Legends et même Skyrim, maintenant les joueurs ont une fois de plus montré leur volonté d’aider, cette fois en participant à une campagne de solidarité lors de la QuakeCon 2020.

Au cours du week-end, la société a déjà annoncé que Quake et Quake 2 pouvaient être téléchargés gratuitement grâce au soutien des fans pour la campagne. Mais son succès a été tel que, avec une nouvelle réalisation, Bethesda elle-même a finalement confirmé que Quake 3 se joindra à cette grande fête. Tout ça parce que les joueurs ont déjà donné 20000 $.

Avec un message sur les réseaux sociaux, l’entreprise remercie les fans et célèbre le nombre élevé obtenu. Par conséquent, pour remercier le soutien, ont confirmé la présence de Quake 3 complètement gratuit dans le lanceur Bethesda après QuakeCon. Par conséquent, si vous ne le voyez toujours pas, vous n’aurez pas à attendre longtemps pour profiter de cette saga mythique.

C’est un grand moment pour les joueurs, à la fois pour montrer qu’ils n’hésitent pas à tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin et pour profiter des titres qui ont atteint le sommet. De cette manière, les joueurs peuvent vivre de belles expériences présentes dans Quake, l’une des œuvres qui a rendu possible le Combinaison de touches WASD combien nous savons aujourd’hui.