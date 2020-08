Image: Activision

La mise à jour d’aujourd’hui a finalement donné à Warzone de Call of Duty un léger rafraîchissement avec un tas de changements de carte satisfaisants. Le contenu de la saison 5 a été lancé pour Modern Warfare et Warzone sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

À première vue, la carte Warzone de Verdansk ressemble à peu près à ce qu’elle était au lancement, mais il manque maintenant au stade un morceau géant de son toit. Les gens qui s’attendaient à un rafraîchissement visuel majeur pourraient être déçus, car il semble que nous ne verrons peut-être jamais de changements saisonniers drastiques du type de celui que nous avons vu avec Blackout Battle Royale de Black Ops 4. Quoi qu’il en soit, les changements de la saison 5 de Warzone ont toujours un impact positif sur la carte.

De toute évidence, le stade et la gare de Verdansk ont ​​chacun reçu une rénovation bienvenue. Les emplacements étaient auparavant limités aux fusillades extérieures uniquement, et ils n’étaient qu’un gaspillage total d’espace sur la carte. Mais maintenant, leurs portes sont ouvertes, ce qui rend ces bâtiments beaucoup plus viables, avec de nombreuses pièces à piller et à explorer. Le stade est définitivement le point chaud à abandonner en ce moment, donc la gare est probablement un pari plus sûr si vous souhaitez explorer les nouvelles zones.

Le «train de butin» précédemment taquiné fait maintenant le tour de la carte. Le train avance à un rythme suffisamment lent pour que vous puissiez courir et monter à bord en toute sécurité. Je l’ai vu transporter pas mal de caisses de butin orange de «haut niveau», mais soyez prêt à combattre d’autres escouades à leur place. Le train sera probablement chaotique jusqu’à ce que le «nouveau» disparaisse.

La saison 5 propose également le mode le plus rapide de Warzone. «Mini Royale» est le nouveau mode à durée limitée de Warzone avec une carte condensée. Mini Royale réduit le compte à rebours du joueur de 150 à seulement 78, et vous commencez le match avec une grande partie de la carte déjà bloquée par du gaz. Cela vise à créer des matchs plus rapides avec plus d’engagements, ce qui en fait une meilleure option pour les joueurs facilement frustrés par des matchs lents et campy. Mini Royale est un autre mode à durée limitée que je serai triste de voir disparaître lors de l’actualisation de la playlist.

Bien que les cartes et les modes soient la viande du contenu, la saison 5 ajoute également d’autres touches intéressantes. Les « War Tracks » sont des chansons à débloquer que vous pouvez équiper sur chaque véhicule du jeu, afin que vous et toute votre équipe puissiez vous balancer pendant vos déplacements. Et la fonction «d’inspection des armes» préférée des fans est désormais disponible dans Modern Warfare et Warzone. Avec une pression rapide sur un bouton, vous pouvez maintenant inspecter visuellement votre arme à mi-match pour examiner tous ses détails. (Les joueurs sur console peuvent le faire en maintenant à gauche le d-pad.) Qu’ils soient achetés via des lots ou gagnés après des heures interminables de défis de broyage, ces camouflages ont un coût élevé, c’est donc bien d’avoir une meilleure option pour les afficher.

Du côté multijoueur, la mise à jour apporte également du nouveau contenu à Modern Warfare. Il y a deux nouvelles cartes multijoueurs 6v6, «Petrov Oil Rig» et «Suldal Harbour», et une carte 32v32 Ground War basée à l’aéroport de Verdansk. Et comme toujours, une nouvelle saison de contenu apporte une autre passe de bataille de cosmétiques avec des niveaux gratuits et premium. La feuille de route de la saison 5 d’Infinity Ward montre qu’un événement de mi-saison est également prévu, il y a donc certainement plus à attendre dans les semaines à venir.

