Le PDG de la société souligne l’essor des technologies telles que le lancer de rayons, ainsi que l’arrivée de nouvelles consoles.

L’année 2020 est devenue éternelle jusqu’à présent, pour des raisons bien connues, mais d’une manière ou d’une autre nous sommes déjà confrontés la seconde moitié de cette année insolite. Une période qui comprendra le lancement de consoles telles que Xbox Series X et PlayStation 5, avec la première de jeux tant attendus comme Cyberpunk 2077, et cela, pour le PDG de NvidiaC’est peut-être la période la plus incroyable pour l’industrie de toute son histoire. Ou alors il a affirmé Jensen Huang lors de la présentation des résultats de la société pour son deuxième trimestre fiscal.

« Nous nous attendons à un deuxième semestre très solide dans l’arène du jeu », a déclaré Huang aux investisseurs (via WCCFTech), ajoutant: « Je pense que cela pourrait être parfaitement une des meilleures saisons pour les jeux vidéo de tous les temps, et la raison en est que le PC est devenu un énorme format […] C’est devenu une immense plateforme avec laquelle jouer. Et le second est traçage de rayons en temps réel, qui est un coup de circuit. Nous avons vraiment relevé la barre des graphismes numériques, les jeux sont magnifiques et c’est vraiment le niveau suivant. «

Les développeurs se préparent pour un grand bond en avant Jensen HuangBien sûr, ce qui précède se réfère principalement aux attentes commerciales de Nvidia dans le domaine des produits de jeu, bien que le leader affirme que le second semestre 2020 sera une période historique pour l’ensemble du secteur: « Le troisième facteur est le lancement des consoles. Les développeurs se préparent à un grand saut. Et en raison de la vitalité du marché du jeu vidéo en ce moment et du nombre de personnes dans le monde qui dépendent désormais du jeu à domicile, je pense que ce sera le cas. la saison la plus incroyable de tous les temps [para la industria] ».

Ensuite, Jensen Huang en a profité pour souligner les belles ventes de Nintendo Switch, une console qui utilise la technologie de son entreprise, avant de souligner que «je pense que ce sera une énorme seconde moitié de l’annéePour l’instant, Nvidia a commencé à ouvrir la voie à la prochaine génération en offrant une prise en charge complète de DirectX 12 Ultimate sur ses cartes, et avec un compte à rebours du réseau pointant vers l’annonce de ses nouveaux GPU en septembre, nous verrons ce que D’ici là, et pour la prochaine génération, voici la nouvelle publicité PS5, ainsi que le nouveau look de l’interface Xbox Series X.

En savoir plus: NVIDIA, nouvelle génération et industrie du jeu vidéo.

