The Last of Us, le jeu PlayStation populaire, sera adapté en série télévisée. Cela fournira des occasions d’élargir des éléments de l’histoire et même d’en ramasser certains qui ont été oubliés. En fait, il présentera un moment choquant qu’ils ont coupé du jeu PlayStation 3 original.

Lors d’un entretien avec la BBC, Craig Mazin, créateur qui développe la série de The Last of Us, a expliqué que l’adaptation les avait obligés à réinterpréter des éléments pour qu’ils fonctionnent dans un nouveau format. Ce sera donc une manière différente pour les fans de consommer ce que ce monde a à offrir.

«Notre objectif n’est pas que vous restiez amoureux de The Last of Us, mais plutôt d’en tomber amoureux d’une autre manière», a expliqué Mazin. « C’est une façon passive de le consommer que lorsque vous jouez, mais vous en ferez l’expérience plus, avec plus de personnages de plus de manières, je pense que nous avons quelque chose de bien en route. »

Plus tard, la création a expliqué qu’une partie de ce processus leur avait permis de faire revivre une idée pour The Last of Us qui avait été rejetée. Bien qu’il ne soit pas entré dans les détails, le réalisateur a déclaré que ce serait choquant et qu’il était excité lorsque Neil Druckmann lui en a parlé.

« Nous devons sûrement faire cela. Ils ne peuvent pas m'arrêter. Ils devraient me tirer dessus pour m'empêcher de le faire. Il y a plusieurs choses comme ça », a-t-il expliqué.

La série Last of Us explorera les personnages plus en détail

Un point important de la série The Last of Us est qu’elle ne cherche pas à trop se séparer du jeu. Je veux dire, nous ne verrons pas de chapitres de remplissage où nous verrons Joel et Ellie faire des choses étranges.

Ainsi, l’équipe HBO profitera de l’extension offerte par le format série pour approfondir les relations entre les personnages. De cette façon, vous devriez vous attendre à une production qui nous montre plus complètement la façon dont les personnages de ce monde détruit grandissent.

«Ils ont essayé de faire un film pendant un certain temps et je peux comprendre pourquoi cela n’a pas fonctionné. La clé d’une histoire comme The Last of Us réside dans sa longueur. Il s’agit d’un voyage, la lente création d’une relation. Nous comprenons que les relations créées au fil du temps sont plus précieuses et méritent d’être défendues. Il fallait donc que ce soit dans ce format », a-t-il conclu.

La série Last of Us n’est qu’à un stade précoce de développement et on ne sait pas quand elle arrivera. Nous vous informerons lorsque nous en saurons plus sur cette production.

