Par Sherif Saed,

Mercredi 12 août 2020 11:23 GMT

Un détail laissé de côté de l’original The Last of Us avait plus de sens à inclure dans l’adaptation de HBO.

Craig Mazin de Tchernobyl, qui crée Le dernier d’entre nous HBO série, a déclaré précédemment qu’il ne ferait que compléter les détails et élargir le monde, pas enlever ce qui est déjà là.

Dans une nouvelle interview avec BBC’s Must Watch (via Eurogamer), Mazin a parlé un peu de ce que cet engagement signifie dans la pratique.

«Notre objectif n’est pas de vous garder amoureux de The Last of Us, mais de vous faire retomber amoureux de lui d’une manière différente», a déclaré Mazin. « C’est une façon passive de l’accepter, au lieu de le jouer, mais vous vivrez plus, avec plus de personnages de plus de façons. Je pense que nous avons quelque chose de bien en cours. »

Plus précisément, Mazin a évoqué un moment particulier dont il avait discuté avec le producteur de spectacles et créateur de jeux Neil Druckmann. Ce moment, initialement destiné au jeu original, n’a jamais fait la coupe. Cela avait cependant apparemment plus de sens pour la série HBO.

« Jaw drop – ça entre », a rappelé Mazin sa réaction en apprenant cette idée. «Bien sûr, nous devons le faire. Vous ne pouviez pas m’empêcher de faire ça. Tu vas devoir me tirer dessus [to stop me] de faire cela. Et il y avait quelques choses comme ça.

Mazin n’a évidemment pas dit grand-chose au-delà de cela, mais il est intéressant de noter que l’idée à laquelle il fait référence permettra à l’histoire de Joel et Ellie d’être racontée de manière plus organique dans un format télévisé.

Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la série The Last of Us HBO: comme la distribution, la date de diffusion ou même le moment où le tournage doit commencer.

