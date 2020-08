Hideki Kamiya, directeur de Bayonetta, reconnaît les ambitions qui surgissent au cours de ses développements.

Il est bien connu que les nouvelles IP ont des difficultés particulières lorsqu’elles atteignent les magasins, mais des cas comme The Wonderful 101 sont encore plus compliqués: bien que cela ait remporté l’approbation des fans, il est arrivé exclusivement sur une plate-forme avec des ventes très faibles (WiiU). donc sa continuité était dans l’air jusqu’à il y a quelques mois, elle nous est parvenue The Wonderful 101: Remasterisé, maintenant aussi sur PC et consoles au-delà de Nintendo. Pouvons-nous penser à un suite?

Ce n’est pas un secret que Jeux de platine Je voulais faire une suite depuis un moment, et il est peu probable que cela se produise à aucun moment. Mais si une telle chose se produit, quel prisme aurait-elle? S’adressant à GameXplain dans une interview vidéo sur YouTube, le producteur Atsushi Inaba et le réalisateur Hideki Kamiya abordent le problème en imaginant comment ils engloberaient le développement d’un nouveau TW101. Et nous vous disons ce qu’il y a de plus ambitieux à quoi ça ressemble.

J’ai un peu peur d’imaginer si nous atteindrions nos propres attentes Hideki Kamiya « Il n’y a pas un seul moment où je n’ai pas voulu faire une suite à ce jeu », explique Inaba. « Si vous voulez faire une suite, vous devez toujours pointer quelque chose plus grand et meilleur, nous pouvons le faire? Nous pensons qu’il y a beaucoup de contenu et beaucoup de qualité dans l’original. En ce moment, nous pensions que ce serait cool si cela arrivait, ce serait tout à fait un défi«

Kamiya soutient les propos de son partenaire: « Dans les jeux que j’ai créés dans le passé, j’ai tendance à m’adapter taille du jeu, l’échelle, jusqu’à dix; et puis au fur et à mesure que le temps passe tout au long du développement, tout à coup, dix devient onze, puis douze, puis treize, puis quatorze … Je pense que c’était le cas avec Wonderful 101, et je pense que comme le dit Inaba-san, nous aurions pour viser, vous savez, plus grand et meilleur pour le prochain. Donc, quand je pense au mot suite, et que je pense à la taille avec laquelle nous nous sommes retrouvés dans l’original, j’ai un peu peur d’imaginer si nous sortirions du désordre dans lequel nous nous sommes retrouvés. «

Qu’il y ait un nouveau TW101 en route ou non, la vérité est qu’à l’heure actuelle, Platinum Games a une bonne liste de tâches en attente, à commencer par cette prometteuse Bayonetta 3 dont nous ne savons rien aujourd’hui, mais que selon Kamiya progresse bien.

En savoir plus: The Wonderful 101: Remastered and Platinum Games.

