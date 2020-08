Sony et Microsoft sont sur le point d’ouvrir les portes de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, respectivement. Cependant, il semble parfois qu’aucune des deux entreprises ne soit complètement prête à relever le défi de la nouvelle génération. Maintenant, un rapport de Jeff Grubb, un journaliste de VentureBeat et l’une des sources les plus fiables de l’industrie aujourd’hui, a révélé que Les technologies PS5 peuvent rendre difficile le développement de certains jeux multiplateformes.

Certains titres PS5 multiplateformes peuvent avoir des performances visuelles inférieures à celles de la Xbox Series X

Selon les déclarations de Grubb sur le podcast Basement Radio Arcade, certains développeurs tiers ont du mal à tirer parti des nouvelles technologies sur la PlayStation 5. Si Sony ne propose pas de solution rapide, Certains titres multiplateformes peuvent avoir des performances visuelles inférieures à celles de la Xbox Series X. Bien sûr, c’est un problème qui peut être vérifié jusqu’au lancement des deux plateformes et d’un premier contact.

Il est important de préciser que Sony et Microsoft ont emprunté des chemins assez différents en ce qui concerne le potentiel technique. Alors que la PlayStation 5 mise sur la vitesse du SSD et un CPU à fréquence d’horloge variable, la Xbox Series X a suivi une voie plus traditionnelle, se concentrant sur une augmentation significative des performances du CPU et du GPU. Cela se traduit évidemment par développer pour PS5 nécessite de s’adapter à de nouveaux concepts qui n’étaient pas présents dans la génération précédente.

SmarShift d’AMD, le plus gros problème de la PS5

L’un des plus grands obstacles que les développeurs rencontrent avec la PlayStation 5 aurait à voir avec SmartShift, technologie exclusive d’AMD. Comme nous vous l’avons expliqué il y a quelques mois, SmartShift permet de transférer la puissance du CPU vers le GPU pour augmenter les performances du second et ainsi améliorer les graphismes. Cependant, ce processus s’avère apparemment plus compliqué que prévu. Bien que ce soit une situation que Sony pourrait résoudre en aidant les développeurs, Grubb note qu’ils ne l’ont pas fait pour le moment.

Le principal obstacle au développement serait lié à SmartShift, la technologie propriétaire d’AMD

« Au moins au lancement, ce serait problématique, au point où vous commenceriez à voir des histoires sur Digital Foundry disant que ‘la version PS5 est inférieure.’ Cela s’éclaircira avec le temps, les développeurs le comprendront, Sony le découvrira et expliquera « voici ce qu’il faut faire »Mais je comprends qu’ils ne le font pas encore et c’est le problème « , a ajouté Grubb. Ainsi, les premières versions de la prochaine génération de FIFA ou de Call of Duty, pour n’en nommer que quelques-unes, auront des performances visuelles inférieures sur la PlayStation 5. .

Si vous avez été attentif aux sorties des consoles Sony, cette situation vous a sûrement rappelé ce qui s’est passé avec la PS3. Créer des jeux pour cette console est devenu un enfer pour les développeurs, tout cela grâce au processeur Cell. Cependant, Grubb a affirmé via son compte Twitter que la situation sur PlayStation 5 n’a rien à voir avec le problème précédent: « SmartShift n’est pas comme le processeur Cell ».