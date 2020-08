Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

07.08.2020 à 15h01

Malgré que Goku et Vegeta Ils ont passé une grande partie de leur temps à s’entraîner pour vaincre Moro, les deux guerriers n’ont pas encore été en mesure de le faire et ce nouvel antagoniste semble devenir de plus en plus fort. Après quoi Lande passera par Goku Avec un coup de poing dans la poitrine, les fans ont commencé à se demander comment ils pouvaient éliminer ce puissant méchant, et l’une des théories les plus acceptées de la communauté pourrait nous donner la réponse.

Avant Lande pourrait mettre fin à la vie de Yaco, Merus apparut soudain pour l’arrêter. Cela dit, il est important de noter que Merus Il est un ange, ce qui signifie qu’il lui est interdit d’intervenir dans le destin de l’univers. Autrement dit, il ne peut pas lutter directement contre Lande. Dans cet esprit, on pense que son plan sera de distraire Lande aussi longtemps que possible pour donner Dende pour soigner Goku et Vegeta. N’oublions pas ça Dende a pu percer le champ de force qui Lande créé à un moment donné.

Comme vous le savez sûrement, Saiyan gagner plus de force chaque fois qu’ils survivent à une bataille qui les laisse presque morts, donc guérison Dende Cela leur donnerait également plus de pouvoir. Goku essayé d’utiliser le Ultra instinct arrêter Lande, tandis que Végéta l’a presque battu en utilisant sa nouvelle technique, Fission forcée de l’esprit, il serait donc sans aucun doute intéressant de savoir comment les deux guerriers peuvent obtenir plus de puissance.

Via: BD

Le jeu Suicide Squad mettra l’accent sur l’humour noir

Un nouveau jeu Fast & Furious est maintenant disponible

Rodolfo Léon

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.