Mass Effect est une série née dans la dernière génération de consoles et qui a réussi à captiver de nombreux joueurs avec son genre d’action de tir à la troisième personne et des touches d’action RPG. Malheureusement, après quelques revers, la série est au repos. Les fans aspirent à ce qu’Electronic Arts ramène la trilogie originale à travers une collection remasterisée et les indices suggèrent que cela se produira et même plusieurs fans soulignent que, bien que cela n’ait pas été révélé, il est déjà possible de le précommander.

Après qu’un consommateur britannique ait déclaré il y a quelques mois qu’il était possible de mettre de côté le jeu dans GAME, l’utilisateur de Reddit Waymantis, qui vit également dans cette région, a décidé de se rendre dans un magasin de cette chaîne pour voir s’il était possible de mettre de côté ce jeu. qui apparaît dans la liste filtrée. À sa grande surprise, déjà dans le magasin, le gérant a sorti une liste similaire, selon l’utilisateur, et lui a permis de mettre de côté la supposée trilogie Mass Effect remasterisée. Le plus surprenant est que la liste montre que la date de sortie de cette collection est le 29 septembre.

Waymantis a même partagé le reçu d’achat et il semble que la collection serait au moins publiée sur PlayStation 4 sous le code ou le nom provisoire «N7». Selon l’utilisateur, bien que davantage de personnes aient pu pré-commander le jeu auparavant, quelques jours après, plusieurs personnes ont signalé que ce n’était plus possible, bien que le magasin n’ait mystérieusement pas annulé sa prévente.

Liste des enregistrements filtrés (via: ResetEra)

La date de sortie est-elle réelle? Mass Effect Trilogy Remastered est-il en route?

Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d’incertitude avec ce titre, notamment parce que la spéculation concerne un magasin, qui était celui qui a activé les disques, ce qui laisse penser que c’est une question de temps pour Electronic Arts de révéler ce titre.

Cependant, vous devez tenir compte du fait que dans de nombreux cas, les dates, comme les noms, sont provisoires et changent ultérieurement. En fait, les informations sont parvenues à shinobi602 sur ResetEra, un informateur très réputé, et il y a 1 jour, il a réfuté que le 29 septembre était la date de sortie et ne connaissait même pas le nom du jeu.

Ce qui est intéressant, c’est qu’il a mentionné que la fuite n’était pas fausse, ce qui signifie qu’Electronic Arts préparerait la révélation du jeu. Juste après, hier, le 11 août, l’utilisateur Waymantis a signalé que dans l’application de la boutique, il est apparu que la date de sortie du jeu avait changé du 29 septembre au 30 octobre, ce qui pourrait encore être une date provisoire ou le vrai.

Jusqu’à présent, Electronic Arts n’a pas confirmé qu’il travaillait sur une collection remasterisée de la trilogie Mass Effect, mais a mentionné qu’il prépare des remasters qui feront leurs débuts avant avril 2021. De plus, des informations non officielles indiquent que la collection inopinée serait publiée à l’automne 2020. , qui coïnciderait avec la date provisoire mentionnée par le magasin. Nous te tiendrons informé.

Si vous êtes fan de la série intergalactique, il y a de bonnes nouvelles, car bien qu’elle soit inactive depuis longtemps, il semble que BioWare et Electronic Arts préparent leur retour avec un tout nouvel opus. Si vous souhaitez en savoir plus sur Mass Effect, nous vous invitons à consulter cette page.

