Par James Pickard,

Vendredi 14 août 2020 16:34 GMT

Ceux d’entre vous à la recherche de bonnes affaires Xbox One ou Xbox 360 voudront consulter la vente de jeux Xbox Ultimate fraîchement lancée. Vous trouverez plus de 500 jeux réduits jusqu’à 50 par réduction dans la plus grande vente de l’année de Microsoft à ce jour.

L’une des meilleures offres du groupe doit être la collection d’anniversaire d’Arkane pour 39,99 $ ou 29,99 $ pour les membres Game Pass Ultimate et Gold. Pour cela, vous obtiendrez une poignée de sims immersifs incroyables. Le pack comprend Dishonored: Definitive Edition (c’est-à-dire le jeu complet et tous les DLC), Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider and Prey. Maintenant, je suis un grand fan de Dishonored, mais Prey est un joyau fascinant d’un jeu auquel plus de gens ont besoin pour jouer.

Comme il y a tellement de jeux dans la vente, je ne les énumérerai pas tous ici. Au lieu de cela, j’ai mis quelques points saillants ci-dessous. Je vous encourage absolument à parcourir par vous-même l’intégralité de la vente de jeux Xbox Ultimate. Le premier prix que vous voyez à côté de chaque jeu est la remise standard, tandis que le prix inférieur après celui-ci correspond à ce que les membres Game Pass Ultimate et Gold doivent payer. C’est un joli petit bonus d’au moins 10% ou plus sur tout!

La vente de jeux Xbox Ultimate est en cours et se poursuivra jusqu’au 24 août. Un petit avertissement: certaines des offres que vous verrez font partie des offres actuelles de Games with Gold et prendront fin un peu plus tôt le 19 août. Vous pourrez voir lequel est lequel sur la page commerciale de chaque jeu.

En attendant, nous nous rapprochons du grand lancement de la Xbox Series X. Cette semaine encore, Microsoft a réaffirmé cette fenêtre de sortie de novembre. C’était après que le nouveau contrôleur Xbox ait été vu dans la nature, confirmant apparemment l’existence de la Xbox Series S – selon la rumeur, une version moins chère et moins puissante de la prochaine console.

N’oubliez pas que tous les jeux que vous achetez ici seront compatibles avec la console de nouvelle génération. Vous voudrez peut-être faire le plein de certains favoris, étant donné que Halo Infinite a été reporté à 2021. Temps tristes!

