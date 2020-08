Nous avons déjà une date officielle pour l’une des consoles de nouvelle génération qui arrivera cette année: Xbox Series X de Microsoft, le rival maximum de la PS5 pendant la génération. La nouvelle a été confirmée via le blog officiel Xbox, où il est précisé que le lancement de la console ce sera en novembre mais malheureusement, son jeu de lancement le plus attendu devra retarder son arrivée jusqu’en 2021.

De Microsoft et 343 Industries, ils assurent que l’intention a toujours été «d’offrir le jeu Halo le plus ambitieux de l’histoire», mais ils ne pourront pas le faire avec le temps qu’il reste pour le lancement de la console. Par conséquent, ils n’ont eu d’autre choix que retarder le lancement de Halo infini jusqu’en 2021, pour le moment sans date plus précise. «Nous aurons besoin d’un peu plus de temps pour terminer le travail critique requis pour lancer Halo Infinite», déclarent ses développeurs.

Un lancement avec des milliers de jeux dès le premier jour

L’un des grands avantages de Xbox Series X est sa compatibilité presque complète avec les jeux de ses prédécesseurs, ce qui vous permettra d’avoir des milliers de jeux vidéo compatibles. En plus de cela, plus de 100 jeux seront optimisés pour la Xbox Series X améliorant les graphismes, les temps de chargement, la résolution, etc.

«Il y aura des milliers de titres à jouer, sur quatre générations, lorsque la Xbox Series X sera lancée dans le monde en novembre, et plus de 100 jeux optimisés pour la Xbox Series X conçus pour tirer pleinement parti de notre puissante console sont prévus pour cette année. « , proviennent du blog officiel Xbox.

La société américaine garantit plus de 50 nouveaux jeux optimisés prévus pour cette année, y compris des jeux tiers à fort impact tels que Watch Dogs: Legion ou Assassin’s Creed Valhalla. Parmi les optimisés déjà publiés, nous trouvons Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps, Madden NFL 21, etc.