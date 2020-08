Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les amateurs de jeux de rôle et en particulier de la série Baldur’s Gate avaient une raison de plus d’être heureux pour le début du mois d’août, car ce mois-ci le nouvel opus Baldur’s Gate III serait disponible dans sa phase d’accès anticipé. Cependant, il y a des nouvelles douces-amères, car aujourd’hui le développeur a confirmé qu’il y avait un retard, mais a promis que la révélation de la date de sortie est très proche.

Il y a quelques mois, le développeur Larian Studios a annoncé qu’il serait possible de commencer à jouer à Baldur’s Gate III en août grâce à sa phase Early Access, qui comprendrait 5 personnages, Story Arc 1, 5 classes et 11 archétypes, selon avec des informations de GamingBolt.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ici, vous pouvez voir un gameplay de Baldur’s Gate III de près d’une heure.

Larian Studios prépare un événement avec des nouvelles très importantes

Malheureusement, le développeur a partagé via Twitter que l’accès anticipé de Baldur’s Gate III ne serait pas prêt pour août et n’a pas révélé de nouvelle fenêtre de lancement, bien que nous puissions penser que le retard rendra le titre disponible quelques semaines plus tard que prévu. , peut-être en septembre.

Mais non seulement il y avait de mauvaises nouvelles, car le développeur prévoyait qu’il réalisera le Panel From Hell, dans lequel il annoncera non seulement la date de sortie enfin, mais aussi promis qu’il y aura de «bonnes nouvelles» et des invités spéciaux, parmi lesquels se trouve le présentateur Geoff Keighley. Cet événement sera diffusé le 18 août à midi (heure de Mexico). La durée ne sera pas mentionnée, nous ne savons donc pas s’il y aura du gameplay ou seulement des annonces. Nous te tiendrons informé.

Attendez-vous le lancement de Baldur’s Gate III? Qu’aimeriez-vous que Larian Studios annonce sur le panneau? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que l’un des doutes des fans concerne la possibilité de voir Baldur’s Gate III sur consoles. Larian Studios n’a pas donné beaucoup d’espoir de le voir sur PlayStation 4 et Xbox One, mais apparemment, il y a plus d’espoir de le voir sur les systèmes de prochaine génération.

Baldur’s Gate III n’a pas encore de date de sortie, mais il est en développement pour PC et Google STADIA. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en consultant cette page.

