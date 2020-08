Le titre offrira un accès prématuré sur Steam à partir de septembre.

L’un des titres les plus frappants des premiers jeux directs pour Xbox Series X était Second Extinction, une proposition de coopération avec des dinosaures, le travail de Systemic Reaction, l’une des branches d’Avalanche Studios. Eh bien, le studio a annoncé aujourd’hui que Second Extinction viendra sur la prochaine console de Microsoft en 2021 et, en parallèle, que l’écosystème coopératif du titre (War Effort) sera proposé en accès anticipé, via Steam, en septembre.

L’idée originale était de conduire une bêta, mais Systemic Reaction a précisé, sur la page officielle Second Extinction, que cela aurait arrêté le projet, « sans nous permettre de proposer la meilleure version du méta-jeu War Effort pour Second Extinction. Mieux encore, Early Access a été présenté comme le meilleur moyen de commencez le voyage avec vous, ce qui nous permet de commencer plus tôt que prévu. «

La performance de la communauté affectera le niveau de menace ou de difficultéWar Effort est une manière sophistiquée de se référer au mode coopératif de Second Extinction, qui sera dynamique et où la performance de la communauté affectera le niveau de menace ou de difficulté des dinosaures dans chaque scénario du jeu. « Ce niveau de menace est ajusté chaque semaine et c’est l’une des choses que nous souhaitons voir dans le cadre de l’accès anticipé. « War Effort fera également partie intégrante de la inclusion de nouveaux dinosaures, missions, etc. et c’est, pour autant que nous pouvons le voir avec cette explication, un équivalent des Tides of War de Battlefield V, mais avec une approche coopérative.

« Notre équipe peut désormais également confirmer que Apporter une deuxième extinction à la Xbox Series X en 2021! Alors formez votre équipe. Choisissez vos armes et préparez-vous au déploiement. Nous avons hâte de les retrouver dans l’inconnu. «

Parallèlement à cette annonce, Second Extinction a été vu dans une nouvelle bande-annonce présentant sa puissance graphique et son action pour les équipes de 3 joueurs. Aujourd’hui, il a été annoncé que la Xbox Series X fera ses débuts début novembre.

