L’émission télévisée Le Seigneur des Anneaux à gros budget d’Amazon est l’un des projets les plus attendus et les plus secrets d’Hollywood en ce moment. L’actrice Nazanin Boniadi a maintenant partagé un petit bout de perspicacité sur la série, affirmant dans une interview qu’elle et le reste de la distribution étaient « très excités » de la direction que prend la série. «C’est vraiment magique», a déclaré Boniadi au SBJCT.

« Vous pouvez vous attendre à beaucoup de secret. Mes lèvres sont scellées. Mais je peux vous dire que nous avions déjà commencé la production avant que la Nouvelle-Zélande ne doive se fermer à cause de la pandémie. Nous sommes tous très enthousiasmés par ce que nous avons vu et vécu. jusqu’ici. C’est vraiment magique. Juste au-delà. Ugh, j’aimerais tellement pouvoir partager plus. C’est de la torture! » elle a dit de son expérience sur la série jusqu’à présent.

Boniadi est l’un des 15 membres de la distribution de l’émission Amazon dont l’implication dans l’émission a été officiellement confirmée en janvier. Il n’y a pas de mot sur les personnages spécifiques qui apparaîtront dans la série, donc nous ne savons pas qui Boniadi ou quelqu’un d’autre joue.

Récemment, il a été rapporté que Galadriel, Elrond et Sauron seraient tous présentés dans l’émission Amazon. La série fantastique se déroule dans le deuxième âge de la Terre du Milieu, c’est-à-dire des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des anneaux.

Le tournage devrait reprendre prochainement en Nouvelle-Zélande, un pays qui ne comptait que 2 cas de coronavirus actifs au 5 août.