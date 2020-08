S’il y a une série que nous aimerions voir faire un retour, ça doit être Pays de Donkey Kong. La dernière sortie principale était la sortie de Donkey Kong Country: Gel tropical sur la Wii U en 2014, et il a ensuite été amélioré pour le Switch en 2018.

Alors, qui est prêt à aider sur un nouveau jeu Donkey Kong Country? Le légendaire compositeur de jeux vidéo David Wise – peut-être mieux connu pour son passage chez Rare – a déclaré qu’il serait heureux de revenir lorsque Comicbook.com lui a récemment demandé s’il souhaitait à nouveau composer pour la série. Voici exactement ce qu’il avait à dire:

« Je serais évidemment ravi de participer à nouveau si jamais l’occasion se présentait à l’avenir. »

Le dernier jeu de Donkey Kong auquel David était évidemment impliqué était Tropical Freeze, et depuis lors, il a composé de la musique pour des jeux comme Snake Pass, Yooka-Laylee, et Yooka-Laylee et l’impossible repaire.

D’après la réponse de David, cela signifie-t-il qu’il n’y a pas de suivi de Tropical Freeze actuellement en cours? Ce ne serait pas si surprenant compte tenu de l’occupation de Retro Studios avec le développement de Metroid Prime 4 maintenant.

Dans la même interview, il a également parlé un peu de la «liberté et de l’expression créative» que Nintendo lui a donnée lorsqu’il travaillait sur des projets comme Donkey Kong Country:

« Les conseils de Nintendo sont toujours les bienvenus. Il y a aussi une énorme quantité de liberté et d’expression créative. J’ai toujours constaté que Nintendo était très heureux de laisser la créativité respirer et s’épanouir, en particulier pour les premières ébauches, et ensuite éventuellement suggérer des changements ou donner des idées pour refléter le développement du reste du jeu. «

Aimeriez-vous voir ce compositeur vétéran revenir un jour dans la série Donkey Kong Country? Êtes-vous impatient de voir DK faire son grand retour dans un proche avenir? Partagez vos pensées ci-dessous.