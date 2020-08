Le jeu sera une collaboration entre Treyarch et Raven Software

Call of Duty: Art conceptuel Black Ops

À ce stade de l’année, Activision aurait déjà dû présenter entièrement la nouvelle tranche de Call of Duty; Cependant, 2020 a été différent et nous ne connaissons toujours pas le nom officiel ni la date de sortie, mais 2 choses sont certaines: il sortira cette année et sera une collaboration entre Treyarch et Raven SoftwareActivision l’a révélé ce soir dans le cadre de son rapport financier trimestriel.

Le jeu a déjà l’air incroyable« Le jeu a déjà l’air incroyable et en interne, les gens s’amusent beaucoup à jouer à la fois à la campagne et aux modes en ligne qui distinguent les développeurs », a déclaré Bobby Kotick, directeur d’Activision. « Donc tout ce que je peux dire, en termes de timing, c’est que je soupçonne que vous en entendrez plus à ce sujet très bientôt« il ajouta.

Avec cela, les rumeurs sur des problèmes de développement semblent se confirmer, puisque le cycle de 3 ans que suit la franchise depuis 2012, pointait vers une livraison créée par Sledgehammer Games, mais l’informateur Jason Schreier, a rapporté au milieu de l’année dernière que des conflits internes avaient motivé par un changement de régime.

« C’est officiel. Nous sommes très heureux de vous montrer ce que nous cuisinons avec Raven Software », a annoncé le compte officiel de Treyarch. « Nous sommes ravis d’annoncer notre haltère avec Treyarch dans le versement Call of Duty pour cette année. Nous avons hâte de vous en montrer plus! »A ajouté Raven Software, qui, d’ailleurs, joue souvent un rôle de soutien dans le développement des tranches de la saga Call of Duty.

Le concept derrière le jeu est inconnu, ainsi que sa date de sortie, mais de multiples fuites indiquent une livraison située dans la guerre froide et avec une fenêtre de lancement en octobre.

Pendant ce temps, Call of Duty Modern Warfare et Warzone se dirigent vers le mode multijoueur de la saison 5, la bataille royale se préparant à avancer en tant que jeu parallèle qui servira même à faire des annonces. « Donc, si vous regardez Warzone en particulier, ce n’est pas seulement une excellente expérience de jeu, mais une excellente plateforme pour nous de partager des nouvelles de nouvelles franchises et des informations directement avec notre communauté, comme jamais auparavant », a expliqué Kotick.

