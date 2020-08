Grâce à Entertainment Weekly, Insomniac Games et Sony ont révélé de nouveaux détails sur Spider-Man: Miles Morales, le jeu qui va commencer le chemin des exclusivités sur la PlayStation 5. Bien sûr, tant qu’il n’y a pas de retard inattendu qui complique la stratégie initiale de la console. Ainsi, le studio basé à Burbank, en Californie, s’est à nouveau concentré sur le fait qu’il s’agissait d’un titre complètement nouveau, et non d’un DLC Marvel’s Spider-Man.

Propre histoire, compétences et mouvements

Sans aucun doute, Sony a eu un problème de communication lors de la définition du type de jeu Spider-Man: Miles Morales. Bien que la société ait expliqué à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une nouvelle aventure, à ce jour, des doutes subsistent à ce sujet. Afin de mettre fin à la spéculation, Insomniac Games a assuré que Miles Morales aura ses propres animations, mouvements, mécanismes jouables et même pouvoirs. Par exemple, il aura les capacités d’invisibilité et de bioshock.

En ce qui concerne l’histoire, Spider-Man: Miles Morales suivra son propre chemin narratif. « C’est un arc complet pour Miles Morales qui a commencé dans Spider-Man. C’est une histoire complète », a déclaré Brian Horton, directeur créatif du projet. Cependant, ce qui précède ne signifie pas qu’il n’aura aucun rapport avec le titre précédent. En fait, Horton a laissé entendre que Peter Parker apparaîtra également, car il enseigne toujours des compétences d’araignée aux jeunes Miles.

« Quand nous avons commencé à le créer [a Miles Morales], nous avons réalisé qu’avec un style de narration légèrement plus compact, nous pourrions raconter une histoire émotionnellement choquante qui conviendrait très bien à une expérience qui prendrait le premier Spider-Man et Miles Morales à rendre justice à ce personnage « , a déclaré Horton. Bien sûr, la campagne Spider-Man: Miles Morales sera plus court que Spider-Man de Marvel, bien que pour l’instant nous ne connaissons pas sa durée spécifique.

Insomniac est revenu à Comparez Spider-Man: Miles Morales à Uncharted: The Lost Legacy, un spin-off qui était initialement prévu pour être publié comme une extension d’Uncharted 4. Cependant, Naughty Dog a déterminé que l’aventure de Chloe Frazer était plus vaste qu’un simple DLC, donc ils ont continué son développement en tant que titre autonome. Heureusement pour Sony, le jeu a été accueilli positivement par les joueurs et la presse professionnelle.

Le saut visuel de ‘Spider-Man: Miles Morales’

À quoi pouvons-nous nous attendre techniquement? L’étude avait déjà révélé que les joueurs pourront choisir d’en profiter en « Mode Performance », c’est-à-dire en résolution 4K et 60 ips. Cependant, ils sacrifieront apparemment certains détails visuels qui seront présents dans le mode 30 fps. Entertainment Weekly a partagé une nouvelle image de Spider-Man: Miles Morales dans laquelle vous pouvez clairement voir comment l’eau reflète la main du personnage. James Stevenson, directeur communautaire d’Insomniac Games, a confirmé que cela était possible grâce à la technologie Ray Tracing.

