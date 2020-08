Les fans ont récemment repéré une paire de dessins conceptuels conçus pour un futur jeu Assassin’s Creed, qui semble pouvoir se dérouler en Chine.

La nouvelle vient de Reddit, où un utilisateur nommé nstav13 a partagé un article particulièrement long sur la possibilité qu’un futur jeu Assassin’s Creed soit basé en Chine. Ils ne pensent pas que ce sera le prochain, attention – celui-là va être sur la peste noire, selon leurs machinations cérébrales – mais que cela pourrait potentiellement être celui d’après.

Vous pouvez consulter l’art conceptuel ci-dessous. Il a quelques années – l’art conceptuel est généralement l’une des premières parties du développement – mais il a refait surface récemment et mérite un autre regard maintenant que Valhalla est presque là.

Les images ci-dessus proviennent du compte ArtStation de John Bigorgne. « [The images have] exactement la même convention de dénomination que l’art conceptuel pour «Assassin’s Creed Ragnarok» qui est devenu Valhalla (et les arts conceptuels pour lesquels il a été confirmé faire partie de Valhalla) », écrit nstav13.

«John Bigorgne travaille pour Ubi Montréal et a travaillé sur Lineage and Syndicate en tant qu’artiste conceptuel. Il semble très raisonnable qu’il ait pu aussi faire de l’art de la Chine. Alors maintenant que nous pouvons à peu près confirmer qu’il s’agit d’un art conceptuel réel, pas d’un fan art comme le prétend.

Maintenant, je ne suis pas un historien, et je pense en fait que la deuxième image est suffisamment polyvalente pour être applicable n’importe où – un vieil arbre en spirale comme celui-là a autant de vibrations Yggdrasil que tout autre lien culturel concret. La première image mérite plus d’être étudiée, ce que nstav13 a continué à faire.

«La forteresse est un fort chinois, pas un château japonais», ont-ils écrit. «Les dynasties Yuan, Ming et Qing ont construit des forts massifs d’apparence similaire.

«Comme vous pouvez le voir dans ces liens, les forts chinois avaient souvent un petit bâtiment et une couverture au-dessus de la porte et de petits bâtiments sur des tourelles et des tours sur les murs extérieurs, avec les principaux donjons et structures bien à l’intérieur des murs.

«Les murs des forts chinois étaient souvent droits ou à angle plat. Pendant ce temps, les châteaux japonais s’asseyaient directement sur les murs, l’utilisant pour surélever le château principal et comptaient davantage sur les courbures de leur base et de leurs murs que les forts chinois. Vous pouvez également voir des différences subtiles dans la façon dont les toits s’étalent sur les zones ouvertes. »

Le message traite également des armures, des armes et du style artistique à l’encre utilisé, concluant dans chaque cas que l’art conceptuel est basé sur la Chine médiévale.

Encore une fois, je ne suis en aucun cas un expert, mais les peintures appartiennent à un artiste conceptuel officiel d’Assassin’s Creed et ont été interprétées comme des signes d’un prochain jeu Assassin’s Creed se déroulant en Chine.

Le prochain jeu de la série emblématique, Assassin’s Creed Valhalla, devrait être lancé sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia le 17 novembre.