Le Dr Disrespect est revenu au streaming et de nombreux fans l’ont rejoint à son retour après plusieurs semaines d’absence après avoir été définitivement banni de Twitch. Le streamer a inspiré la créativité d’un pâtissier, qui s’est mis au travail et a réalisé un gâteau très réaliste du buste du célèbre streamer pour fêter son retour au streaming.

Le grand travail a été réalisé par Sideserf Cake Studio, une chaîne YouTube spécialisée dans les vidéos de réalisation de gâteaux incroyables pour leur effet réaliste. Cette chaîne a même une boulangerie et est dirigée par Natalie et Dave Sideserf. Natalie est une artiste et chef pâtissière renommée qui utilise ses talents de sculpteur pour faire des gâteaux fascinants et était responsable du gâteau pour le Dr Disrespect.

Dans la vidéo partagée, vous pouvez voir comment l’artiste crée le buste du Dr Disrespect à partir d’une base fondante et de plusieurs plates-formes de pain et de crème pâtissière ou de bitume. Après la mise en forme, Sideserf a tout recouvert d’une couche de fondant et a défini les caractéristiques du Dr Disrespect, à l’aide d’encre comestible et de plusieurs couches de fondant pour simuler les écouteurs, la moustache, les cheveux, les lunettes et leur donner la texture correcte.

Vous pouvez voir le résultat ci-dessous, ainsi que la vidéo du processus.

Sideserf Cake Studio a fait plusieurs gâteaux de personnages de jeux vidéo

Comme nous l’avons mentionné, Natalie Sideserf profite de sa chaîne YouTube pour partager le processus de création avec des commentaires sur certaines de ses œuvres les plus impressionnantes, qui incluent plusieurs gâteaux de personnages de jeux vidéo. Parmi ceux qui se démarquent, on trouve le lama de Fortnite, Sans (Undertale), Kirby, Squirtle, Pikachu origami, Raymond (Animal Crossing) et Plants vs. Des morts-vivants Ci-dessous, nous vous laissons quelques modèles. Vous pouvez trouver des gâteaux plus étonnants sur leur site Web ou Instagram.

Que pensez-vous des gâteaux? Êtes-vous fan des pâtissiers qui font ce type de travail? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Dr Disrespect, nous vous disons qu’il y a quelques mois, il a beaucoup donné à parler après avoir été banni de Twitch pour des raisons que même lui ne connaît pas. Après un certain temps, les raisons restent un mystère, mais apparemment la situation a pris une tournure juridique. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce streamer à succès, nous vous invitons à consulter cette page.

