04/08/2020 08h55

Mario est l’un des personnages les plus reconnus de l’industrie du jeu vidéo, et Grâce à son style caricatural, il a réussi à durer plus de 30 ans. Cependant, à certaines occasions, nous aimerions voir à quoi ressemblerait le plombier emblématique de manière réaliste. Heureusement, un artiste a la réponse que nous recherchons tant.

En 2014 Soojong Kim, designer coréen spécialisé dans la modélisation et la texturation, a décidé de créer une version 3D de Mario, ce qui nous donne une bonne idée de ce à quoi ressemblerait ce personnage dans un environnement plus réaliste. De cette façon, la mascotte de Nintendo semble avoir quitté le royaume des champignons et vit maintenant à Los Santos, car elle ressemble plus à un personnage de GTA.

Cependant, tous les éléments caractéristiques de Mario sont toujours présents. Des gants blancs, en passant par la salopette bleue et la chemise rouge, en passant par le M dans son chapeau et la moustache désormais classique. Sans aucun doute, c’est un excellent travail qui nous donne un aperçu d’un univers où existe un bon film d’action en direct de Mario. La question est: qui a le meilleur style? La version de Soojong Kim? Ou Bob Hoskins dans le film Mario Bros des années 80?

Via: Soojong Kim

