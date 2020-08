Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le monde de la douleur créé par FromSoftware a fait l’école et bientôt les passionnés de ce type de jeux de type Dark Souls auront l’opportunité de se soumettre à la brutalité de Mortal Shell, le jeu de Cold Symmetry qui, depuis son introduction, a fait beaucoup parler et dont la bêta était un succès complet. Eh bien, les attentes ont été telles qu’en plus du lancement numérique, il y a déjà des plans pour une édition physique.

À travers une déclaration, Cold Symmetry a rapporté qu’après le grand accueil que Mortal Shell a eu dans la phase précédant son lancement, ils ont pris la décision de parier sur une édition physique, une demande que la communauté n’a pas cessé de faire car elle la considérait comme un titre suffisamment prometteur pour le limiter à un téléchargement sur console ou PC. Cela dit, l’équipe de développement a remercié les fans et les a invités à se joindre aux débuts de Mortal Shell le 18 août sur PS4, Xbox One et PC.

Plus tard, il a été révélé que ce serait le 2 octobre prochain, lorsque l’édition physique de Mortal Shell arrivera, qui, du moins dans un premier temps, ne sera en vente qu’en Amérique du Nord et en Europe et sera au prix de 29,99 USD.

Mortal Shell propose une action brutale et stratégique avec des éléments de RPG dans un monde médiéval sombre. Comme vous pouvez vous y attendre, mourir sera une constante compte tenu de sa difficulté et devrait être à la hauteur de ce que l’on attend d’un Soulslike.

